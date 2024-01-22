تأكد من هذه الأشياء قبل أن تستأجر بيتا!

قبل أن تتورط في استئجار بيت لا تعرف عنه شيئا، ينبغي التحقق من بعض الأشياء الأساسية التي من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي على استمرار حياتك فيه.

فقبل التوقيع على عقد الإيجار، لا بد من فحص زوايا البيت، والتأكد من عدم وجود تسرب للمياه، وأن جميع الفواتير مدفوعة، بالإضافة إلى هذه الأمور التي سيتم الإشارة إليها في هذا المقال:

تغيير القفل

أهم شيء يجب أن يفعله المستأجر هو تغيير قفل الباب، لأنه من الممكن أن يستعمل صاحب البيت نسخة ثانية من المفتاح ويدخل البيت في غياب المستأجر.

التهوية

عند استئجار منزل، تحقق ما إذا كانت هناك تهوية جيدةلتفادي أي خطر لدى تشغيل المدفأة في فصل الشتاء.

راقب السقف

راقب السقف جيدا بحثا عن أي علامات تسرب أو بقع أو تشققات خاصة في المطبخ أو الحمام، حيث قد يكون الضرر الناتج عن المياه أكثر شيوعا.

فواتير غير مدفوعة

يجب التأكد من أن المستأجر السابق، أو صاحب البيت قد دفع فواتير الماء والكهرباء والغاز، حتى لا يتم قطع هذه الخدمات في حالة إذا رفضت دفع المبلغ المستحق.

فحص الأبواب والنوافذ

افحص الأبواب والنوافذ لتتأكد بأنها قوية وآمنة وقابلة للغلق بشكل جيد مما يقلل من مخاطر الاقتحام، وفقا لموقع lawdepot.

المقابس الكهربائية

تحقق مما إذا كان هناك ما يكفي من المقابس الكهربائية في جميع أنحاء المنزل لتناسب احتياجات نمط حياتك، وما إذا كانت مثبتة في الأماكن المناسبة وأنها تعمل بشكل جيد.

النظافة

إذا لم يهتم المستأجرون السابقون كثيرا بنظافة العقار المستأجر، فهناك احتمال كبير أن يكون المكان مليئا بالصراصير والحشرات الأخرى أو حتى الفئران.

لذلك يجدر بالمستأجر الجديد أن يفتش جيدا في الزوايا أو الثقوب لتنظيف ما يمكن تنظيفه.

أضرار المياه

إذا كان هناك تسرب للمياه في البيت المستأجر، فمن الممكن أن يلحق الضرر بالأثاث، لذلك ينبغي إبلاغ صاحب الدار بالأمر لإصلاح السباكة.

الأثاث

إذا كان المنزل الذي تقوم بفحصه مفروشا، فتحقق من عدم وجود أي شيء مكسور أو في حالة سيئة أو يحتاج إلى إصلاح، حتى لا تتحمل مسؤوليته عند انتهاء مدة الإيجار.

إمدادات الغاز والمياه

تأكد من أن إمدادات الغاز والمياه تعمل بشكل جيد ولا تعاني من أي تسرب للغاز أو المياه.

الضوء الطبيعي

قم بإجراء فحص لمنزلك خلال النهار لمعرفة ما إذا كان يتلقى قدرا كافيا من ضوء الشمس، حتى لا يصاب البيت والأثاث بالرطوبة.

التأكد من المصارف

عندما يتعلقبحوض الاستحمام، تحقق مما إذا كانت المصارف مسدودة، وما إذا كانت الحنفيات في حالة جيدة.

أماكن لوقوف السيارات

تحقق من وجود مكان آمن لركن السيارة، أو وجود مستودع داخل البيت المستأجر.

سيرة الجيران

تأكد من أن جيرانك ليسوا سيئين، وأن الحي الذي ستعيش ليس فيه مجرمين أو مروجي مخدرات، بحسب ما نشره موقع zameen.