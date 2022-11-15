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في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة

تأكيد على تسريع التعاون الثنائي بين الجزائر وإيطاليا

س. ع
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تأكيد على تسريع التعاون الثنائي بين الجزائر وإيطاليا
أرشيف
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني

استعرض الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني، مع سفير الجمهورية الإيطالية بالجزائر، جيوفاني بيجليزي، علاقات الصداقة والتعاون المتينة بين البلدين، حسب ما أفاد به الثلاثاء بيان للوزارة.
وخلال استقبال بمقر الوزارة، مساء الإثنين، شدد الطرفان على “أهمية الحفاظ على الديناميكية الإيجابية التي يشهدها التعاون الثنائي في الآونة الأخيرة والعمل على تعزيزها في المستقبل، تنفيذا لقرارات وتوجيهات السلطات العليا في كلا البلدين الصديقين”، يضيف المصدر.
وفي هذا الصدد، نوه الجانبان بالإرادة المشتركة لتطوير الحوار والتشاور السياسي الثنائي، مؤكدان على أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة على أعلى مستوى والعمل على إنجاح الاستحقاقات الثنائية الهامة المقبلة.
وفي مجال التعاون الاقتصادي، رحب الطرفان بـ”التقدم الملموس الذي تشهده العديد من مشاريع الشراكة بين الجزائر وإيطاليا، لا سيما في مجال صناعة السيارات و الطاقات المتجددة”، كما شددا على ضرورة تسريع وتيرة التعاون الثنائي في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا المؤسسات الناشئة، يؤكد بيان الوزارة.
على صعيد آخر، تناولت المحادثات بين الطرفين العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما قضية الصحراء الغربية. وبهذا الخصوص، تبادل الطرفان الرؤى والأفكار حول آخر التطورات التي شهدتها القضية الصحراوية، على ضوء مصادقة مجلس الأمن الدولي شهر أكتوبر المنصرم على اللائحة 2654 حول بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، وفقا لما جاء في نفس البيان.

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