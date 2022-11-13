-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تأكيد على قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصرية الجزائرية في التنافسية الدولية

وليد. ع
  • 195
  • 0
تأكيد على قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصرية الجزائرية في التنافسية الدولية
ح.م

شاركت رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، الوزيرة نيفين جامع، مع وزراء الصناعة أحمد زغدار والتجارة كمال رزيق والمالية براهيم كسالي، في افتتاح فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض العربي الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي تنظمه الجزائر بالتعاون مع الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية.

وعرضت الوزيرة نيفين جامع، خلال كلمتها، في المؤتمر، الذي ضم شخصيات عربية بارزة في الاقتصاد والسياسة، وكبار رجال الأعمال، مختصين وخبراء عرب وأفارقة لمناقشة مواضيع متعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحول أهميتها ودورها في اقتصادات الدول، تجربة الدولة المصرية في دعم قطاع المشروعات الصغيرة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة بضرورة توجيه مختلف أوجه الدعم لهذا القطاع الهام سعيا لخلق فرص العمل وتشجيع الإنتاج الوطني وتهيئة البيئة التشريعية المناسبة لمساعدة الآلاف من أصحاب المشروعات الصغيرة على الانطلاق والتوسع والمساهمة في جهود تطوير ونمو الاقتصاد المصري.

كما قامت نيفين جامع، بمعية عدد من الوزراء الجزائريين ومسؤولين من الدول العربية المشاركة في المؤتمر بتفقد جناح جهاز تنمية المشروعات المصري، الذي ضم عددا من المشروعات الصناعية الرائدة، حيث أشاد المسؤولون بالآفاق الواعدة للتعاون الاقتصادي المصري الجزائري، وقدرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدين على إنتاج منتجات تنافسية وذات جودة عاليه تلبي احتياجات المستهلكين في البلدين ويتم تصديرها للأسواق العربية والإفريقية والدولية.

وعلى هامش مشاركتها في المؤتمر، أقام سفير مصر في الجزائر، الدكتور مختار وريدة، حفل استقبال بدار السكن المصري بالجزائر، وذلك بحضور كبار المسؤولين والشخصيات الاقتصادية ورجال الأعمال المصريين والجزائريين، حيث تم استعراض الآفاق الواعدة لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المصرية الجزائرية.

مقالات ذات صلة
الحلي الجزائرية تتحدى معركة العصرنة والتكنولوجيا الجديدة

الحلي الجزائرية تتحدى معركة العصرنة والتكنولوجيا الجديدة

بكالوريا 2023.. البدء في إنجاز المقترحات ديسمبر المقبل

بكالوريا 2023.. البدء في إنجاز المقترحات ديسمبر المقبل

الحبس النافذ بين 7 و12 سنة ضد 23 متّهما بالمضاربة غير المشروعة

الحبس النافذ بين 7 و12 سنة ضد 23 متّهما بالمضاربة غير المشروعة

منتدى باريس للسلام.. هذا ما اتفق عليه لعمامرة مع نظيره من جمهورية مالطا

منتدى باريس للسلام.. هذا ما اتفق عليه لعمامرة مع نظيره من جمهورية مالطا

تركيا: انفجار في ساحة تقسيم يخلف عدة ضحايا (فيديو)

تركيا: انفجار في ساحة تقسيم يخلف عدة ضحايا (فيديو)

وزارة العمل تكشف عن الشروط الجديدة لتأسيس تكتلات نقابية

وزارة العمل تكشف عن الشروط الجديدة لتأسيس تكتلات نقابية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد