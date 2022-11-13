تأكيد على قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصرية الجزائرية في التنافسية الدولية

شاركت رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، الوزيرة نيفين جامع، مع وزراء الصناعة أحمد زغدار والتجارة كمال رزيق والمالية براهيم كسالي، في افتتاح فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض العربي الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي تنظمه الجزائر بالتعاون مع الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية.

وعرضت الوزيرة نيفين جامع، خلال كلمتها، في المؤتمر، الذي ضم شخصيات عربية بارزة في الاقتصاد والسياسة، وكبار رجال الأعمال، مختصين وخبراء عرب وأفارقة لمناقشة مواضيع متعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحول أهميتها ودورها في اقتصادات الدول، تجربة الدولة المصرية في دعم قطاع المشروعات الصغيرة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة بضرورة توجيه مختلف أوجه الدعم لهذا القطاع الهام سعيا لخلق فرص العمل وتشجيع الإنتاج الوطني وتهيئة البيئة التشريعية المناسبة لمساعدة الآلاف من أصحاب المشروعات الصغيرة على الانطلاق والتوسع والمساهمة في جهود تطوير ونمو الاقتصاد المصري.

كما قامت نيفين جامع، بمعية عدد من الوزراء الجزائريين ومسؤولين من الدول العربية المشاركة في المؤتمر بتفقد جناح جهاز تنمية المشروعات المصري، الذي ضم عددا من المشروعات الصناعية الرائدة، حيث أشاد المسؤولون بالآفاق الواعدة للتعاون الاقتصادي المصري الجزائري، وقدرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدين على إنتاج منتجات تنافسية وذات جودة عاليه تلبي احتياجات المستهلكين في البلدين ويتم تصديرها للأسواق العربية والإفريقية والدولية.

وعلى هامش مشاركتها في المؤتمر، أقام سفير مصر في الجزائر، الدكتور مختار وريدة، حفل استقبال بدار السكن المصري بالجزائر، وذلك بحضور كبار المسؤولين والشخصيات الاقتصادية ورجال الأعمال المصريين والجزائريين، حيث تم استعراض الآفاق الواعدة لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المصرية الجزائرية.