تألق جزائري في ملتقى مونتروي لألعاب القوى

بصم العداؤون الجزائريون على مشاركة إيجابية في ملتقى مونتروي بفرنسا، ضمن الجولة الفضية لملتقيات ألعاب القوى العالمية.

وفاز العداء جمال سجاتي جمال بسباق 800متر رجال بزمن قدره 1د 44ث 27ج، فيما حل زميله قواند محمد علي في المركز الخامس بزمن قدر بـ 1 د 46ث 10ج.

ومن جهتها فازت، العداءة عمارة نريمان بسباق 800متر سيدات “ب” وبرقم شخصي جديد لها بزمن قدر بـ 2د 04 ث 51 ج.

وحقق تريكي محمد طاهر ياسر المرتبة الثانية في الوثب الثلاثي، بوثبة قدرت بـ 17 متر 01 سنتيمتر.

وفي سباق 1500 متر، حقق سليم قدار رقم شخصي جديد بزمن قدر بـ 3 د 35 ث 70 ج ضمن فعاليات ملتقى مونتروي فرنسا.