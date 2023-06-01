-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

تألق جزائري في ملتقى مونتروي لألعاب القوى

عمر سلامي
  • 351
  • 0
تألق جزائري في ملتقى مونتروي لألعاب القوى
ح.م
جمال سجاتي

بصم العداؤون الجزائريون على مشاركة إيجابية في ملتقى مونتروي بفرنسا، ضمن الجولة الفضية لملتقيات ألعاب القوى العالمية.

وفاز العداء جمال سجاتي جمال بسباق 800متر رجال بزمن قدره 1د 44ث 27ج، فيما حل زميله قواند محمد علي في المركز الخامس بزمن قدر بـ 1 د 46ث 10ج.

ومن جهتها فازت، العداءة عمارة نريمان بسباق 800متر سيدات “ب” وبرقم شخصي جديد لها بزمن قدر بـ 2د 04 ث 51 ج.

وحقق تريكي محمد طاهر ياسر المرتبة الثانية في الوثب الثلاثي، بوثبة قدرت بـ 17 متر 01 سنتيمتر.
وفي سباق 1500 متر، حقق سليم قدار رقم شخصي جديد بزمن قدر بـ 3 د 35 ث 70 ج ضمن فعاليات ملتقى مونتروي فرنسا.

مقالات ذات صلة
غوارديولا يتوّج بجائزتين في ليلة واحدة

غوارديولا يتوّج بجائزتين في ليلة واحدة

إيداع لاعب فرنسي الحبس بعد تسبّبه في “مقتل” مُنافس له من ألمانيا

إيداع لاعب فرنسي الحبس بعد تسبّبه في “مقتل” مُنافس له من ألمانيا

شباب بلوزداد يصدر بيانا حول التحكيم في مباراته أمام مقرة

شباب بلوزداد يصدر بيانا حول التحكيم في مباراته أمام مقرة

عقدة البريطانيين من روسيا تمتدّ إلى كرة القدم!

عقدة البريطانيين من روسيا تمتدّ إلى كرة القدم!

4 جزائريين مُغتربين في تصفيات بطولة أوروبا للآمال

4 جزائريين مُغتربين في تصفيات بطولة أوروبا للآمال

تفاصيل جديدة بخصوص العرض السعودي لبن زيمة

تفاصيل جديدة بخصوص العرض السعودي لبن زيمة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد