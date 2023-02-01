تألّق بلايلي وشعيبي

تألّق اللاعبان الجزائريان يوسف بلايلي وفارس شعيبي مساء الأربعاء، في مقابلات الجولة الحادية والعشرين من عمر البطولة الفرنسية.

وصنع متوسّط الميدان الهجومي بلايلي هدف التعادل لِفريقه أجاكسيو أمام المضيف أونجي، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 65، وذلك في مباراة انتهت لِمصلحة أجاكسيو بـ (1-2).

ورفع بلايلي غلّته إلى 5 تمريرات حاسمة هذا الموسم، بِاحتساب مقابلاته أيضا مع ناديه السابق براست. فضلا عن حيازته رصيد مُماثل من الأهداف.

وعلى غرار بلايلي، شارك الدولي الجزائري الآخر ومتوسّط الميدان نبيل بن طالب أساسيا، لكن مع فريق أونجي.

وطرد الحكم اللاعب الإيفواري سليمان دومبيا مدافع فريق أونجي في الدقيقة الـ 78.

وفي لقاء آخر، سجّل المهاجم شعيبي الهدف الثاني لِفريقه تولوز (الصورة الثانية والأخيرة المُدرجة أعلاه)، الفائز على الزّائر نادي تروا بِنتيجة (4-1).

ويحوز شعيبي رصيد 4 أهداف ومثلها من التمريرات الحاسمة، بِزيّ نادي تولوز في مسابقة “اللّيغ 1” النّسخة الحالية. وهو لاعب مُرشّح لِتعزيز صفوف المنتخب الوطني الجزائري في المستقبل القريب.

أمّا المهاجم أندي ديلور، فقد خاض أوّل مباراة له مع فريقه الجديد نانت، لكنهما خسرا داخل القواعد بِنتيجة (0-2) أمام أولمبيك مرسيليا.

ودخل ديلور بديلا في الدقيقة الـ 78، وحينها كان فريقه نانت مُتخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر. حاملا القميص رقم “99”.