تألّق بلقبلة وبراهيمي

تألّق اللاعبان الدوليان الجزائريان هاريس بلقبلة وبلال براهيمي بعد ظهيرة الأحد، في الجولة الأولى من عمر البطولة الفرنسية للموسم الجديد.

وخسر فريق براست بِنتيجة (2-3) أمام المضيف نادي لونس، وخلال هذه المباراة سجّل متوسط الميدان هاريس بلقبلة الهدف الأوّل لِفريقه براست، في الدقيقة الـ 66.

وعلى غرار بلقبلة، شارك صانع الألعاب يوسف بلايلي أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 74، وحينها كان فريقه براست مُتخلّفا في النتيجة بـ (1-3).

وفي لقاء آخر، تعادل فريق نيس بِهدف لِمثله أمام المضيف نادي تولوز.

وصنع المهاجم بلال براهيمي هدف فريقه نيس، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 78، وذلك بعد ثماني دقائق فقط من دخوله أرضية الميدان بديلا. عكس المهاجم أندي ديلور الذي شارك أساسيا، أمّا المدافع يوسف عطال فاكتفى بِمتابعة المباراة من دكّة البدلاء، في حين غاب متوسط الميدان هشام بوداوب بِداعي الإصابة.