تألّق بوصوف

ساهم اللاعب الجزائري إسحاق بوصوف مساء الأحد، في فوز فريقه لومال بِثلاثية نظيفة على الزّائر نادي موكرون.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الثامنة، من عمر بطولة بلجيكا للقسم الثاني نسخة 2021-2022.

وصنع بوصوف الهدف الثالث بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 81، وتكفّل زميله المهاجم البرازيلي دييغو روزا بِهزّ الشّباك.

وخاض المهاجم السابق لِوفاق سطيف كامل أطوار مواجهة نادي موكرون، بِزيّ فريقه لومال.

وبات فريق لومال بعد هذا الانتصار، يجمع 13 نقطة في المركز الـ 3. ويشغل نادي موكرون الرّتبة الـ 8 والأخيرة بِرصيد نُقطتَين.