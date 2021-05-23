تألّق ديلور وبولحية وسليماني ينال تأشيرة أوروبية

في مشهد إسدال ستار البطولة الفرنسية

تألّق اللاعبان الدوليان الجزائريان أندي ديلور وفريد بولحية مساء الأحد، في الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر البطولة الفرنسية.

وفاز فريق مونبلييه بِنتيجة (1-2) على المضيف نادي نانت، وحينها سجّل أندي ديلور الهدف الثاني في الدقيقة الـ 76.

وقبل ذلك في الدقيقة الـ 29، انبرى ديلور لِتنفيذ ركلة جزاء لكنه فشل في هزّ الشباك، قبل أن ينقض زميله المهاجم غايتان لابورد على الكرة، ويُسجّل الهدف الأوّل لِفريق مونبلييه. ولكن مع ذلك، أنهى ديلور المباراة بِمستوى فني يُؤهّله لِحيازة اللقب الفخري أحسن لاعب فوق المستطيل الأخضر.

ورفع المهاجم ديلور غلّته إلى 15 هدفا بِزيّ فريق مونبلييه، في البطولة الفرنسية للموسم الحالي. ويتحوّل الرّقم إلى 20 هدفا و9 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية نسخة 2020-2021.

وفي مباراة أخرى، تعادل فريق ماتز بِنتيجة (1-1) مع الزّائر نادي أولمبييك مرسيليا. وحينها سجّل فريد بولحية هدف فريق ماتز من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وأضاف الحكم نحو 15 دقيقة واحتسبها وقتا بدل الضائع، فاشتعلت المباراة وسجّل الفريقان هدفا لِكليهما ومن ركلة جزاء، في الدقيقتَين (90+6) و(90+13).

ورفع متوسط الميدان الهجومي بولحية غلّته 6 أهداف بِزيّ فريق ماتز، في البطولة الفرنسية للموسم الحالي. فضلا عن امتلاكه رصيد 8 تمريرات حاسمة.

وعلى غرار فريد بولحية، خاض مواطنه وزميله حارس المرمى الدولي ألكسندر أوكيجة كامل أطوار مواجهة مرسيليا، بِزيّ فريق ماتز.

وفي لقاء آخر، خسر فريق ليون بِنتيجة (2-3) أمام الضيف نادي نيس. وحينها شارك ثلاثة لاعبين دوليين جزائريين، وهم: المدافع يوسف عطال ومتوسط الميدان هشام بوداوي من فريق نيس، والمهاجم إسلام سليماني من نادي ليون. بينما غاب مواطنهم وزميلهم لاعب الخط الخلفي جمال بلعمري، عن صفوف فريق ليون.

وإذا كان عطال وبوداوي قد شاركا أساسيَين، فإن سليماني دخل إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 61، وحينها كان فريقه ليون مُتخلّفا في النتيجة بـ (2-3).

وأنهى فريق ليون موسمه في البطولة الفرنسية، يشغل المركز الـ 4 بِرصيد 76 نقطة. ويتموقع نادي مرسيليا في الرتبة الـ 5 بِمجموع 60 نقطة، ويحوز فريق مونبلييه 54 نقطة في المركز الـ 8، ويجمع نادي نيس 52 نقطة في الرتبة الـ 9، ويشغل فريق نانت المركز الـ 18 بِرصيد 40 نقطة.

وهكذا سيلعب إسلام سليماني مع فريقه ليون منافسة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، مثلما هو الشأن لِنادي مرسيليا. عِلما أن الدولي الجزائري (32 سنة) يرتبط مع أولمبيك ليون بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2022. بينما يلعب فريق نانت لاحقا مقابلتَي السدّ مع نادي تولوز، من أجل البقاء في القسم الأوّل أو النزول إلى الدرجة الثانية.