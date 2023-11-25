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رياضة

تألّق زرقان وعودة بن بوعلي بعد غياب دام 10 أشهر

علي بهلولي
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تألّق زرقان وعودة بن بوعلي بعد غياب دام 10 أشهر
الأرشيف
من اليمين: بن بوعلي - زرقان.

تألّق اللاعب الدولي الجزائري آدم زرقان تمريرا مساء السبت، في صفوف فريق شارلوروا البلجيكي. مع تسجيل عودة مواطنه أحمد النّذير بن بوعلي بعد غياب دام 10 أشهر.

وفاز فريق شارلوروا بِنتيجة (3-2) على ضيفه نادي فيسترلو، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 15 من عمر البطولة البلجيكية.

ووزّع متوسّط الميدان زرقان تمريرتَين حاسمتَين، أثمرتا هدفَين لِفريقه شارلوروا في الدقيقتَين الـ 59 والـ 66. رافعا غلّته إلى 4 تمريرات في البطولة البلجيكية.

وعاد المهاجم أحمد النّذير بن بوعلي إلى الميادين، بعد غياب طويل يعود إلى الـ 7 من جانفي الماضي، تاريخ إصابته بِتمزّق الأربطة الهلالية للرّكبة، وإجرائه عملية جراحية، أنهت موسمه قبل الآوان.

وشارك بن بوعلي أساسيا مع فريقه شارلوروا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 74. تاركا زملاءه مُتقدّمين في النتيجة بـ (2-1).

ويجمع فريق شارلوروا 16 نقطة في المركز الـ 11، ويشغل نادي فيسترلو الرّتبة الـ 15 وقبل الأخيرة بِرصيد 11 نقطة.

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