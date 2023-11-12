تألّق قيطون تسجيلا وتمريرا

تألّق اللاعب الدولي الجزائري كيفين قيطون مساء الأحد، في مباراة لِفريقه ماتز الفرنسي.

وفاز فريق ماتز بِنتيجة (3-1) على الضّيف نادي نانت، في مباراة لِحساب الجولة الـ 12 من عمر البطولة الفرنسية.

وسجّل قيطون الهدف الأوّل لِفريقه ماتز في الدقيقة الـ 3، وصنع الأخير بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 85.

وبات قيطون وقد افتتح عدّاد التهديف، بينما رفع غلّته إلى تمريرتَين حاسمتَين.

وشارك مواطنه وزميله الحارس ألكسندر أوكيجة أساسيا، بِزيّ نادي ماتز. بينما دخل المدافع جوين حجام إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 60، وحينها كان فريقه نانت مُتخلّفا في النتيجة بـ (1-2).

ويجمع فريق ماتز 13 نقطة في المركز الـ 12، ويشغل نادي نانت الرّتبة الـ 8 بِرصيد 14 نقطة.