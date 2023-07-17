تأمينات: افتتاح ثاني وكالة لـ “الجزاير تكافل”

قامت المؤسسة العمومية الجزائرية للتكافل العام” الجزاير تكافل” بافتتاح ثاني وكالة لها، بالرغاية الجزائر العاصمة.

وأفاد بيان للمؤسسة أن الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة العمومية، محفوظ زيان بوزيان، أشرف، الخميس، على افتتاح الوكالة الواقعة ببلدية الرغاية حي 822 مسكن عميروش LPP, بحضور ممثلي النوافذ الإسلامية للبنوك العمومية وممثلي بعض المؤسسات الخدماتية المجاورة للوكالة, يضيف البيان.

يذكر أنه تم افتتاح أول وكالة تجارية للمؤسسة مطلع جوان الفارط ببلدية زارلدة غرب الجزائر العاصمة و المتخصصة حصريا في نشاط التامين التكافلي العام على الاضرار بمختلف انواعه.

وقد انشئت الجزائرية للتكافل العام بمساهمة كل المتعاملين العموميين في قطاعي التأمينات والبنوك, حيث يشترك في رأس مال هذه المؤسسة كل من شركات التأمين العمومية الأربعة (الشركة الوطنية للتأمينات, “كاش” للتأمينات و شركات “كات” و “كار”) والبنوك العمومية الستة (كناب بنك, البنك الوطني الجزائري, بنك الجزائر الخارجي, بنك بدر, بنك التنمية المحلية و القرض الشعبي الجزائري).