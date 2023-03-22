تأمينات السيارات الجديدة بالتقسيط عبر البطاقة الذهبية

بموجب اتفاقية لبريد الجزائر مع شركة "أليانس"

وقعت مؤسسة بريد الجزائر اتفاقية إطار مع شركة التأمينات الخاصة “أليانس” تتيح عدة خدمات مالية رقمية، أبرزها سداد تأمين السيارات بما فيها الجديدة، بالتقسيط باستعمال البطاقة الذهبية مع إسهام أولي يدفعه من صاحب العقد عند الاكتتاب.

وجرت مراسم التوقيع، الأربعاء، بمقر مؤسسة بريد الجزائر، بباب الزوار بالعاصمة، بحضور مديرها العام لؤي زيدي، والرئيس المدير العام لشركة “أليانس” للتأمينات حسان خليفاتي، وجاءت في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.

وأشار المدير العام لبريد الجزائر لؤي زيدي إلى أن المؤسسة وقعت قبل أيام اتفاقا مع شركة التأمينات “أس.أ.أ”، وهي متفتحة على الجميع لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع شركات أخرى مستقبلا، خصوصا أن قطاع التأمينات يعرف ديناميكية لافتة.

وحسبه، فإن هناك اتصالات مع الجزائرية للمياه لإدراج خدمات الدفع عن بعد لزبائنها عبر البطاقة الذهبية، موضحا أن عمليات تحسين تجري حاليا على بعض الأنظمة المعلوماتية من أجل هذا الغرض.

من جهته، أوضح الرئيس المدير العام لـ”أليانس” للتأمينات، حسان خليفاتي، أن هذه الاتفاقية تسمح باستغلال القاعدة الكبيرة لبريد الجزائر وأنظمة الدفع عن بعد لتمكين الزبائن من دفع إتاوات التأمينات المختلفة عبر أقساط، باستعمال البطاقة الذهبية لمؤسسة بريد الجزائر. وأضاف خليفاتي أن من شروط الاستفادة من هذه الاتفاقية والدفع بالتقسيط هو التوفر أولا على بطاقة ذهبية لبريد الجزائر وأيضا أن يكون المكتتب يتوفر على دخل منتظم في حسابه الجاري البريدي، على غرار الموظفين والعمال والتجار وغيرهم، مع مساهمة أولية بنسبة مئوية معينة يقدمها صاحب عقد التأمين عند عملية الاكتتاب.

من جهة أخرى، توقع الرئيس المدير العام لشركة أليانس للتأمينات، حسان خليفاتي، أن يصل عدد السيارات الجديدة التي تدخل السوق الجزائرية في العام الجاري (وتحرر لها عقود تأمين طبعا)، إلى نحو 200 ألف مركبة.

وحسب خليفاتي، فإن هذا العدد يتضمن السيارات التي من المنتظر أن تدخل عبر الوكلاء المعتمدين (فيات واوبل وجاك)، يضاف لها عدد من المركبات المستوردة من طرف الأفراد في إطار رخص المجاهدين.

ويعتقد خليفاتي أن المركبات الجديدة التي ستدخل السوق الجزائرية ستزيد رقم أعمال قطاع التأمينات من 10 إلى 20 مليار دينار، ما يمثل نسبة نمو للقطاع بـ15 بالمائة في العام الجاري.