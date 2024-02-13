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اقتصاد

تأمينات.. توقيع اتفاقية جديدة لصالح المؤسسات الناشئة

الشروق أونلاين
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تأمينات.. توقيع اتفاقية جديدة لصالح المؤسسات الناشئة

تم، توقيع اتفاقية بين الشركة الجزائرية للتأمينات “كات” والصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة “أ أس أف”، تسمح بضمان تغطية مكيفة مع طبيعة المؤسسات الناشئة في مجال التأمينات، لفائدة المستفيدين من تمويلات الصندوق.

ووقع على الاتفاقية كل من الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات، ناصر سايس، والمدير العام للصندوق، عقبة حشاني، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، والأمينة العامة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نسيمة أرحاب.

وتهدف الاتفاقية بشكل رئيسي إلى خلق حلقة وصل بين الصندوق والشركة لتسهيل إجراءات الاستفادة من الحلول المتعلقة بالتغطية التأمينية التي صممت خصيصا لصالح المؤسسات الناشئة التي يتميز نشاطها بوجود عدة مخاطر.

وفي كلمة له بالمناسبة، ثمن فايد، المبادرة التي قامت بها الشركة الجزائرية للتأمينات والتي ارتأت وضع منتج تأميني جديد، “مرقمن كليا”، صمم خصيصا من أجل المؤسسات الناشئة بحيث يضمن التغطية الكافية لمعظم الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها هذا النوع من المؤسسات.

وتتعلق الاتفاقية الموقعة الإثنين”بتوفير الضمان لكل المستفيدين من التمويلات الممنوحة من طرف الصندوق، وعلى هذا الأساس، يكون الصندوق قد ساهم في إقصاء جانبا من الأخطار التي يمكن أن تنعكس سلبا على نشاط الشركات الناشئة وعلى قدرتها في الحفاظ على توازنها المالي مما يعود بالفائدة على الصندوق ولو بصفة غير مباشرة”، يؤكد الوزير.

من جهتها، أبرزت أرحاب أن هذه الاتفاقية، بفضل الحلول التأمينية التي توفرها شركة “كات”، من شأنها أن تعطي “قيمة سوقية أكبر” للمؤسسات الناشئة على المستويين المحلي والدولي، معتبرة إياها “لبنة أخرى في استراتيجية دعم هذه المؤسسات”.

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