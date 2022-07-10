تأمين: تسجيل أزيد من 5 ملايير دينار أرباح خلال 2021

سجلت الشركة المركزية لإعادة التأمين صافي أرباح يفوق 5 مليارات دج خلال 2021، أي بارتفاع نسبته 20.5 بالمائة مقارنة بـ 2020.

وأفاد بيان الشركة، أن صافي الأرباح للشركة سجل نموا “معتبرا” في العام الماضي, حيث بلغ 5.006 مليار دج (36 مليون دولار) مقابل 4.145 مليار دج سجل في 2020.

و بانتهاء سنة 2021, حققت الشركة المركزية لإعادة التأمين رقم أعمال يقدر بـ 39.635 مليار دج (285 مليون دولار), ما يمثل زيادة ب 18 بالمائة مقارنة بعام 2020.

و فيما يخص تعاملاتها مع الخارج, أظهرت حصيلة الشركة لعام 2021 ارتفاع رقم أعمالها بمعدل 10بالمائة, معززة بذلك توسعها على مستوى السوق العالمية لإعادة التأمين.

أما بخصوص إجمالي تكاليف تعويضات الأخطار, فقد شهدت سنة 2021 انخفاضا في نسبة الخسائر بنسبة 6 بالمائة.

من جهة أخرى, سجلت الشركة نموا في استثماراتها المالية خلال 2021 يقدر ب 5 بالمائة, محققة بذلك إيرادات مالية بمبلغ 950ر4 مليار دج.