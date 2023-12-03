تأهب في إيطاليا.. مخاوف من انهيار “برج مائل”

بدأت السلطات الإيطالية بوضع خطط للحماية بسب مخاوف من “انهيار مفاجئ وغير متوقع لبرج “غارسنيدا” المائل.

وأفادت شبكة “سي أن أن”، أن البرج المائل جعل مجلس مدينة بولونيا في حالة تأهب، حيث سيتم إقامة طوق معدني وقائي للحماية من “الحطام الذي قد ينتج عن الانهيار المحتمل، للحد من ضعف المباني المحيطة أو تعرض السكان”.

وسيتم تثبيت طوق الحماية على الأرض، وسيتضمن شبكات حماية مخصصة للانهيارات الصخرية مصنوعة من المعدن.

وأصدرت التحذير من احتمال الانهيار لجنة علمية متخصصة تراقب غاريسيندا وأساساته منذ 2019 وهو أحد “البرجين التوأم”، حيث يعتقد الخبراء أن شروط السلامة لم تعد متوفرة للعمل ضمن نطاق البرج أو حوله.

وكشفت مراقبة البرج عن “اتجاه غير متوقع ومتسارع للضغط الساحق” عند قاعدته، مع تفكك تدريجي للحجر المستخدم للقاعدة واتساع الشقوق في الطوب، وهو ما دفع إلى وقف أعمال ترميم كانت قائمة بالفعل، والتوجه لفرض منطقة حظر.