“تأهلنا بين أيدينا وعلينا تصحيح الأخطاء قبل لقاء الجمعة”

أرزقي رمان (مدرب الخضر):

”أولا، أود أن أشكر التشكيلة التي قدمت كل ما في وسعها خلال هذا اللقاء ولكن الفوز لم يكن معنا. لقد واجهنا فريقا سنغاليا قويا وكنا على دراية بذلك قبل انطلاق المباراة.

المنافس قدم مباراة كبيرة والبنية الجسدية للاعبيه عملت الفارق في هذا اللقاء. لقد رفضنا غلق اللعب وأردنا تطبيق طريقة لعبنا. بكل صراحة، لقد واجهنا فريقا جد قوي. رغم هذه الخسارة إلا أن حظوظنا في التأهل مازالت قائمة والمستقبل بين أيدينا.

بصراحة، الهدف الأول في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول أخلط أمورنا. ليس من عادتي الحديث على الأخطاء التحكيمية ولكن لو احتسبت ركلة الجزاء خلال مجريات الشوط الأول لكان ذلك بمثابة دافع معنوي. كنت أود لو تم الاعتماد على تقنية الفيديو من أجل العودة إلى الأخطاء. علينا النهوض بسرعة ومواصلة العمل. من الجانب التكتيكي، قدمنا ما في وسعنا ولكن البنية المورفولوجية للاعبين السنغاليين أحدثت الفارق. الفوز يوم الجمعة خلال الجولة الثالثة سيسمح لنا بقطع تأشيرة دور ربع النهائي. علينا تصحيح الأخطاء تحسبا لهذا اللقاء”.

برنامج اللقاءات:

الخميس:

المجموعة الثالثة: ملعب 19 ماي 1956 (عنابة):

الكاميرون – مالي (17.00)

بوركينا فاسو – جنوب السودان (20.00)

الجمعة:

المجموعة الأولى: ملعب نيلسون مانديلا (الجزائر):

05 ماي 2023: الكونغو – الجزائر (20.00)

05 ماي 2023 (في قسنطينة) الصومال – السنغال (20.00)