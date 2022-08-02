تأهل الجزائري منصف خورافي إلى نصف نهائي لسباق 110م حواجز

ألعاب القوى- مونديال 2022

تأهل العداء الجزائري منصف خورافي في وقت مبكر من يوم أمس الثلاثاء إلى نصف نهائي لسباق 110م حواجزفي بطولة العالم لألعاب القوى (أقل من 20 سنة) الجارية حالية بمدينة كالي بكولومبيا.

واحتل خورافي في المجموعة التصفوية الرابعة التي شارك فيها، الصف الثاني في وقت قدر بـ (13ثا و79ج)، محققا أحسن رقم شخصي له للسنة الجارية والتوقيت الثالث عشر للمجموعات التصفوية السبعة لموعد كالي.

وعادت المرتبة الأولى في المجموعة الرابعة, للعداء يانغ كاي سيه (تايبي) في (13ثا و75ج) والثالثة للنمساوي آنزو دييسال (13ثا و92ج).

وشارك 45 عداء في التصفيات السبعة التي كانت مبرمجة في سباق 110م حواجز، حيث تأهل إلى نصف النهائي، أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة تصفوية، بالإضافة إلى أحسن ثلاث أوقات لكل المجموعات.

منصف خورافي (18 سنة) سيشارك في المجموعة الثانية من الثلاثة المبرمجة لنصف نهائي سباق 110م حواجز.

بالمقابل، أقصي مواطنه سعيد عمري في تصفيات سباق 1500م، حيث احتل المرتبة الـ11 في مجموعته التصفوية الثالثة في وقت (3د و50ثا و78ج), متأخرا عن الفائز بالسباق، الإثيوبي آمياس جيرماس (3د و45ثا و40ج).

وتشارك الجزائر في موعد كولومبيا (1-6 أوت 2022)، بـ12 رياضيا (10 من الذكور وفتاتان).

وحسب الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى، فسيكون الذكور العشرة معنيين بالاختصاصات التالية: 1500م، 3000م/موانع، 110م/حواجز، 400م/حواجز و10كلم، بينما تشارك الفتاتان في سباق 1.500م والوثب الثلاثي.