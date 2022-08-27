تأهل المنتخب الجزائري إلى الدور الربع النهائي

كأس العرب لأقل من 17 سنة:

حقق المنتخب الجزائري التأهل إلى الدور الربع النهائي بعد تغلبه على نظيره السوداني بهدفين مقابل صفر بملعب سيق(معسكر) التابع للقطب الرياضي “المجاهد المتوفى عبد الكريم كروم” في إطار الجولة الثانية للمجموعة الأولى لحساب كأس العرب لكرة القدم للناشئين لأقل من 17 سنة.

ودخل أشبال المدرب أرزقي رمان بقوة في الدقائق الأولى من الشوط الأول للمباراة من خلال المحاولات العديدة للتوغل إلى منطقة الحارس السوداني مصطفى محمد القدال فهود التي كللت بهدف جميل للمدافع يونس بدني (د10) بعد فتحة المهاجم عصام يزيد.وبالمقابل لم يتوان لاعبو المنتخب السوداني في التقدم إلى منطقة المنتخب الجزائري محاولة منهم لتعديل النتيجة وذلك من خلال ثلاث محاولات خطيرة للتسجيل في دقائق الشوط الأول (د21) و(د36) و(40) من طرف المهاجم السوداني موسى حسين موسى علي. وتميز شوط المباراة الأول بتألق حارس المنتخب الوطني الجزائري ماستياس حماش الذي تمكن من صد عدة كرات خطيرة من طرف مهاجم المنتخب السوداني موسى حسين موسى علي.

وفي بداية الشوط الثاني أضاف المنتخب الجزائري الهدف الثاني بضربة جزاء نفذها بإحكام المهاجم زياد محمد علي صالح علي(د2) ليرتفع ريتم هذا الشوط من خلال تمكن أشبال المدرب أرزقي رمان التوغل إلى منطقة الحارس السوداني مصطفى محمد القدال فهود لكن بدون فعالية.

وحافظ أشبال المدرب أرزقي قرقور على نتيجة المباراة بالرغم من التفوق العددي للمنتخب السوداني وذلك بعد طرد اللاعب عصام(بطاقة حمراء) يزيد في الدقيقة الـ 75. وسيواجه المنتخب الجزائري غدا الاثنين المقبل نظيره الإماراتي على الساعة الخامسة مساء بملعب سيق في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى فيما يلتقي المنتخب السوداني بنظيره الفلسطيني بملعب مستغانم في نفس التوقيت.

وقال مدرب المنتخب الوطني الجزائري أرزقي رمان في تصريح صحفي: “بأن تفوق المنتخب الجزائري جاء بفضل الجهد الكبير الذي بذله لاعبيه وانضباطهم التكتيكي وكذا التركيز المحكم في منطقة العمليات للمنتخب السوداني”.وأردف السيد رمان: “بأنه قد جهزنا اللاعبين تكتيكيا لمواجهة المنتخب السوداني حيث ركزنا على الهجومات المرتدة واستغلال الفرص بمنطقة العمليات ليحالفنا الحظ في هذا اللقاء الكروي بتسجيل هدفين مؤهلان إلى الدور القادم من الكأس العربية”.

وذكر رمان: بأن “هدفنا الرئيسي من وراء هذه الكأس العربية هو تحضير جيل من اللاعبين للمشاركة في كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم للناشئين التي ستحتضنها بلادنا السنة المقبلة”.