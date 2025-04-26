تأهل تاريخي لبيراميدز المصري لنهائي دوري أبطال أفريقيا

فيما أقصي الأهلي على يد صن داونز

حقق نادي بيراميدز المصري، تأهلا تاريخيا إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت بينهما، مساء أول أمس الجمعة، على استاد الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي للبطولة القارية، وسيواجه بيراميدز في الدور النهائي نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، الذي أطاح بحامل اللقب، الأهلي المصري.

وتقدم أورلاندو بهدف عبر لاعبه ريليبوهيلي موفوكينج في الدقيقة 43، ورد فيستون ماييلي بالتعادل لبيراميدز في الدقيقة 47، وعاد أورلاندو للتقدم بهدف عبر نكوتا في الدقيقة 52، وتعادل رمضان صبحي لبيراميدز في الدقيقة 56، قبل أن يسجل ماييلي هدفاً ثالثاً للفريق المصري في الدقيقة 84. وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين في ملعب أورلاندو بجنوب أفريقيا، ليحسم بيراميدز التأهل بعد الفوز (3-2) في مجموع المباراتين ذهاباً وإياباً.

وعانى بيراميدز، في بداية اللقاء، بسبب الأخطاء الدفاعية، في ظل اندفاع مدربه الكرواتي، كرونسلاف يورتشيتش، للهجوم، على أمل تحقيق الفوز، بعد التعادل السلبي ذهاباً. في المقابل، تميز أورلاندو بالخطورة والفاعلية على المرمى بصورة أفضل مما كان عليهما في ملعبه، واستغل سرعات لاعبيه: موفوكينج وماخولا ونكوتا، وهو ما زاد من صعوبة اللقاء على بيراميدز.

وبدأ بيراميدز الشوط الأول بتهديد المرمى عبر مصطفى فتحي، ورد أورلاندو بفرصة عبر لاعبه ماخولا بتسديدة علت العارضة، ثم عاود بيراميدز بفرصة ثانية عبر تسديدة للظهير الأيسر، محمد حمدي، علت العارضة، وطالب بيراميدز بركلة جزاء بعد تعرض لاعبه نفسه لعرقلة داخل منطقة الجزاء، وشهدت الدقائق الأخيرة قمة الإثارة، حين تقدم أورلاندو بيراتس بهدف أحرزه لاعبه موفوكينج في الدقيقة 42، بعد ارتباك دفاعي لبيراميدز باغت به السماوي، ليرد الأخير في الدقيقة 47 بهدف التعادل، عبر الكونغولي فيستون ماييلي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل (1-1).

وفي الشوط الثاني، تواصلت الإثارة، وكانت البداية بنجاح أورلاندو في مباغتة الفريق المصري، بهدف ثانٍ أحرزه لاعبه نكوتا، من تسديدة قوية في الدقيقة 52، ليغامر مدرب بيراميدز، ويدفع بنجمه رمضان صبحي، الذي نجح من أول لمسة في إدراك التعادل، بعد مرور 56 دقيقة، وتتواصل الإثارة ويهدر كل فريق عدة فرص، حتى سجل فيستون ماييلي هدفاً ثالثاً للفريق المصري في الدقيقة 84، والذي دافع بقوة أمام هجمات أورلاندو دون جديد، لينتهى اللقاء بفوز بيراميدز (3-2).