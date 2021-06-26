تأهل شاق لِإيطاليا لكنّه مُستحق

تأهّل منتخب إيطاليا مساء السبت، إلى الدور ربع النهائي لِبطولة أمم أوروبا، إثر فوزه على المُنافس النمساوي بِنتيجة (2-1) بعد الوقت الإضافي.

واحتضن ملعب “ويمبلي” بِالعاصمة البريطانية لندن أطوار هذه المباراة، في إطار الدور ثمن النهائي من عمر منافسة “أورو” 2020. تحت إدارة تحكيم من إنجلترا.

وسجّل ثنائية إيطاليا كلّ من المهاجم فيديريكو كييزا في الدقيقة الـ 95، ومتوسط الميدان ماتيو بيسينا في الدقيقة الـ 105. وأمضى توقيع النمسا لاعب الخط الأمامي ساسا كالادزيتش في الدقيقة الـ 114.

وعانى أشبال الناخب الوطني الإيطالي روبيرتو مانشيني الأمرّين لِحصد بطاقة التأهّل، رغم سيطرتهم إلى حدّ ما على مجريات المباراة.

ويخوض منتخب إيطاليا مباراة ربع النهائي بِملعب مدينة ميونيخ الألمانية، مساء الـ 2 من جويلية المقبل، أمام الفائز من مباراة بلجيكا والبرتغال.

وتُجرى مواجهة منتخبَي بلجيكا والبرتغال بِمدينة إشبيلية الإسبانية، مساء هذا الأحد.

وبات منتخب إيطاليا ثاني فريق يبلغ محطّة ربع نهائي بطولة أمم أوروبا، بعد الدانمارك التي اجتازت بِسهولة عقبة بلاد الغال.

ولِهُوّاة الأرقام الإحصائيات، بات منتخب إيطاليا وقد لعب 31 مباراة دولية مُتتالية بِلا خسارة. كما فاز فريق “لا سكوادرا أتزورا” في المباراة رقم “12” تواليا. بينما اهتزّت شباك الحارس جانلويجي دوناروما لِأوّل مرّة وبِالضّبط في المباراة رقم “12”.