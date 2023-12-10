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اقتصاد
شراكة بين الاتحاد الأوروبي ووزارة الفلاحة

تأهيل شامل لتعزيز شعبة الزيتون بـ 3 ولايات

منير ركاب
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تأهيل شامل لتعزيز شعبة الزيتون بـ 3 ولايات

عرضت مؤسسة إكسبرتيس فرنس بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي ووزارة  الفلاحة والتنمية الريفية نتائج برنامج دعم القطاع الزراعي “PASA” بعد 5 سنوات من خدمة قطب الصومام لشعبة الزيتون.

خصص البرنامج لتعزيز ثلاثة شعب استراتيجية في الجزائر، وهي التمور، والزيتون وزراعة الخضر، كالفلفل والبطاطس، في ولايات بجاية، البويرة وتيزي وزو تبعا للمشروع الذي أطلق سنة 2018 بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي.

ويهدف البرنامج الذي ناقشه خبراء من  الإتحاد الاوروبي ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية في ندوة صحفية بقصر المعارض  بحر الأسبوع الماضي، إلى التنافسية للمهنيين في الزيتون ومنتجي الزيت، الذي يشمل حسبهم  النساء والشباب مع تعزيز الموارد الطبيعية والحفاظ عليها، حيث أتاحت عملية التأهيل المشتركة لشعبة الزيتون، فرصة تحليل الإنجازات وتقاسم المكتسبات العلمية مع استخلاص الدروس من تجربة المشروع بهدف استدامته وإمكانية إعادته ثانية.

كما سمح  اللقاء ذلك بإخراج كتيب “التأهيل الشامل” الذي يعرض تفاصيل النتائج الرئيسية والتقدم المحقق في المشروع  قطب الصومام لشعبة الزيتون وإرساء الأسس الرئيسية لزراعة الزيتون بشكل مستدام وتنافسي في ولايات بجاية، البويرة، وتيزي وزو.

وأتاح هذا الحدث للقائمين على شعبة الزيتون بالجزائر فرصة لدعم المبادرات الرامية إلى ترويج المنتجات المشتركة لزيت الزيتون، حيث يساهم تخزينها ومعالجتها إلى تقليل التأثيرات البيئية، في حين توفر فرصا اقتصادية مثيرة للاهتمام كالوقود الحيوي، والسماد العضوي ذو القيمة البيئية العالية، وعلف الماشية، ومستحضرات التجميل والحرف اليدوية، علاوة على عامل التأهيل، وهو تسويق المنتجات بالتوازي مع تحسين جودة زيت الزيتون الجزائري الذي يتضمن تحديث معاصر الزيت، أين تقع تعبئة وتسويق الزيوت في قلب اهتمامات القطاع وتشكل وسيلة هامة للتنمية بالجزائر.

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