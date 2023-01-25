تأهيل مديري الصناعة الولائيين لتمثيل الوزير في الدعاوى القضائية

وقّع وزير الصناعة أحمد زغدار قرارا يتضمن تأهيل مديري الصناعة عبر ولايات البلاد، لتمثيله أمام جميع الجهات القضائية، في الدعاوى التي ترفعها الوزارة أمام العدالة.

القرار المؤرخ في 30 أكتوبر 2022، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 3)، ينصّ على أن “يؤهل مديرو الصناعة في الولايات لتمثيل وزير الصناعة أمام جميع الجهات القضائية”.

ويكون التمثيل المنصوص عليه في القرار، في إطار ممارسة المديرين لوظائفهم. وفي حدود مهامهم وصلاحياتهم، حسب النصّ ذاته.