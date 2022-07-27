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رياضة

تأهّل أواسط الجزائر

علي بهلولي
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تأهّل أواسط الجزائر
ح.م
احتفال أواسط "الخضر" بِهدف مُسجّل في مرمى الفريق الليبي.

تأهّل المنتخب الوطني الجزائري أواسط مساء الأربعاء، للدور ربع النهائي من عمر منافسة كأس العرب لِفئة أقلّ من 20 سنة.

وفاز أواسط “الخضر” بِنتيجة (3-1) على نظرائهم من ليبيا، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، بِمدينة أبها السعودية، وتحت إدارة حكم ساحة ينتمي إلى هذا البلد الخليجي.

وسجّل ثلاثية المنتخب الوطني أواسط كلّ من: متوسط الميدان جورس رحو في الدقيقة الـ 25، والمهاجم أسامة عمار في الدقيقة الـ 73، والبديل لا عب الخطّ الأمامي لحلو أخريب في الدقيقة الـ 82.

وينشط جورس رحو (19 سنة) في فريق أولمبيك مرسيليا الفرنسي أواسط، ويرتدي أسامة عمار (18 سنة) زيّ نادي فالونسيا الإسباني لِأقلّ من 19 سنة، ويلعب لحلو أخريب (17 سنة) في فريق شبيبة القبائل أواسط.

بينما اهتزّت شباك حامي العرين أسامة ملالة حارس مرمى أواسط الجزائر، بِهدف ليبي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 48.

وبعد نهاية المباراة، منح الاتحاد العربي لكرة القدم المهاجم الجزائري جورس رحو جائزة أفضل لاعب فوق المستطيل الأخضر. كما تُظهره الصورة المُدرجة أدناه.

وتشكّل جدول ترتيب الفوج الثالث بِصفة نهائية كالتالي:

1- الجزائر

2- ليبيا

3- لبنان

واستنادا إلى هذا الترتيب، تأهّل المنتخب الوطني الجزائري للدور ربع النهائي، بينما تنتظر ليبيا اختتام دور المجموعات سهرة هذا الخميس، على أمل الظفر بِأفضل رتبة ثانية. في حين ودّع الفريق اللبناني البطولة العربية.

وفي الدور ربع النهائي سهرة الأحد المقبل، يتبارى لاعبو الناخب الوطني محمد لاسات مع متصدّر الفوج الخامس.

ويتشكّل جدول ترتيب المجموعة الخامسة على النّحو التالي:

1- تونس (ناقص مباراة)

2- البحرين

3- جيبوتي (ناقص مباراة)

وتُجرى مساء هذا الخميس المباراة الأخيرة عن الفوج المُشار إليه، بين المنتخب التونسي والجيبوتي.

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