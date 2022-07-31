تأهّل أواسط الجزائر لِنصف النهائي العربي

فرحة لاعبي أواسط الجزائر بِهدفهم في المرمى التونسي (صورة الاتحاد العربي لكرة القدم).

تأهّل المنتخب الوطني الجزائري أواسط لِكرة القدم سهرة الأحد، للدور نصف النهائي من عمر منافسة كأس العرب لِفئة أقلّ من 20 سنة.

وفاز أواسط “الخضر” بِنتيجة (1-0) على نظرائهم من تونس، في مباراة احتضنتها مدينة أبها السعودية، ضمن إطار ربع نهائي البطولة العربية أواسط.

وأدار هذه المباراة حكم ساحة من السعودية، بِمساعدة مواطن له، وزميل لهما من مصر.

وسجّل هدف المنتخب الوطني أواسط متوسط الميدان شكال بلحاج في الدقيقة الـ 34، وهو لاعب ينتمي إلى الفريق الرّديف لِنادي شباب قسنطينة.

وفي الدور نصف النهائي سهرة الأربعاء المقبل، يلعب رجال الناخب الوطني محمد لاسات مع نظرائهم من مصر. بينما يتبارى أواسط السعودية مع فريق فلسطين لِأقلّ من 21 سنة.

وبعد نهاية اللّقاء، منح الاتحاد العربي لِكرة القدم شكال بلحاج جائزة أحسن لاعب في المباراة.