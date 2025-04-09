تأهّل إفريقي تاريخي لِشباب قسنطينة

يُواجه نهضة بركان

حجز فريق شباب قسنطينة سهرة الأربعاء مقعدا، في الدور نصف النهائي من عمر منافسة كأس “الكاف”.

وفاز شباب قسنطينة بِواقع ركلات الترجيح (3-4) على اتحاد العاصمة، بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بِنتيجة التعادل (1-1). عِلما أن لوائح المنافسة لا تتضمّن وجود شوطَين إضافيَين.

وكانت مقابلة الذهاب بِقسنطينة قد انتهت بِنتيجة التعادل (1-1)، وهي الحصيلة العامّة التي أهّلت فريق “السنافر” لِلمربّع الذّهبي.

وأُقيمت فعّاليات مباراة الإيّاب بِملعب “5 جويلية 1962″، تحت إدارة حكم الساحة المصري أمين عمر.

وخلال مباراة العودة، بادر فريق “سوسطارة” إلى التسجيل في الدقيقة الـ 25، بِواسطة المدافع آدم عليلات ومن ركلة جزاء. وعادل الكفّة لِفريق شباب قسنطينة المهاجم عبد النور بلحسيني، في الدقيقة الـ 56.

ولجأ مدرب شباب قسنطينة خير الدين مضوي في الوقت بدل الضّائع (د 90+6)، إلى إخراج الحارس الأساسي زكريا بوحلفاية، وأدخل زميله خير الدين بوصوف، الذي وفّق في التصدّي لِركلتَي جزاء نفّذهما مدافعا اتحاد العاصمة آدم عليلات (مرّة أُخرى) وريان محروز.

وإذا كان الاتحاد قد عجز عن تكرار سيناريو النسختَين الماضيتَين، فإن الشباب بات وقد حقّق إنجازا تاريخيا، ذلك أن ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا طبعة 2018-2019 كانت أفضل مشاركة له.

وفي محطة نصف النهائي، يُواجه شباب قسنطينة منافسه فريق نهضة بركان من بلاد مراكش.

وتُجرى مواجهة الذهاب خارج القواعد في الـ 20 من أفريل الحالي، وتُقام مباراة العودة بِالجزائر في الـ 27 من الشهر ذاته.