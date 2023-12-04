تأهّل إناث “الخضر” لِنهائيات كأس إفريقيا

تأهّل المنتخب الوطني الجزائري النّسوي لِكرة القدم مساء الإثنين، لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 الخاصّة بِهذه الفئة.

وفازت إناث “الخضر” بِنتيجة (0-1) على المنتخب النّسوي البورندي، لِحساب إيّاب الدور الأخير من التصفيات القارّية.

وكانت لاعبات النّاخب الوطني فريد بن ستيتي قد فزن أيضا في لقاء الذهاب، لكن بِنتيجة (5-1). وهي الحصيلة العامّة التي منحهتن بطاقة التأهّل، للنّهائيات التي ستُجرى بِالمغرب في العام المقبل.

ومِثل لقاء الذّهاب، احتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار مواجهة العودة.

وسجّلت هدف مباراة العودة، المهاجمة إيناس بوطالب في الدقيقة الـ 17.

وسبق للمنتخب الوطني إناث المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 5 مرّات، بعد تنظيم “الكاف” 13 نسخة ما بين 1991 و2018.

وودّع إناث “الخضر” البطولة الإفريقية من الدور الأوّل في كل مشاركاتهن، آخرها في طبعة غانا 2018.