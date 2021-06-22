تأهّل إنجلترا وكرواتيا

افتكّ منتخبا إنجلترا وكرواتيا سهرة الثلاثاء، تأشيرتَي التأهّل للدور ثمن النهائي من عمر منافسة بطولة أمم أوروبا.

جاء ذلك بعد إجراء الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للفوج الرّابع.

وفازت إنجلترا بِنتيجة (1-0) على منتخب التشيك، وانتصرت كرواتيا بِحصّة (3-1) على اسكتلندا.

وعليه تشكّل جدول الترتيب بِصفة نهائية كالتالي:

1- إنجلترا 7ن

2- كرواتيا 4ن

3- جمهورية التشيك 4ن

4- اسكتلندا 1ن

وإذا كان تأهّل منتخب إنجلترا واضح ومنطقي، فإن عبور فريق كرواتيا إلى الدور الثاني بدلا من جمهورية التشيك، جاء استنادا إلى معيار أحسن هجوم (3/4). مع الإشارة إلى أن منتخبَي كرواتيا والتشيك تعادلا (1-1) في الجولة الثانية، ويملكان فارق الأهداف ذاته المُرادف لـ (+1).

وتنتظر جمهورية التشيك نهاية دور المجموعات مساء هذا الأربعاء، لِمعرفة إمكانية تأهّلها لِثمن النهائي من عدمه، حيث رصد المُنظّمون أربع تأشيرات للمنتخبات الستّة التي تموقعت في الرّتبة الثالثة. في حين ودّعت اسكتلندا سباق “الأورو”.

والتحقت إنجلترا وكرواتيا في ثمن النهائي، بِكلّ من: إيطاليا وبلاد الغال وبلجيكا والدانمارك وهولندا والنمسا. وفي الطرف المقابل، خرجت من المضمار كلّ من تركيا وروسيا ومقدونيا الشمالية واسكتلندا.