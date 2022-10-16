تأهّل اتحاد العاصمة

لاعبو الاتحاد يحتفلون بِالتأهّل دون نسيان زميلهم بلال بن حمودة (رحمه الله).

تأهّل فريق اتحاد العاصمة سهرة الأحد للدور الثاني “مكرّر”، من عمر منافسة كأس “الكاف”.

وفاز اتحاد العاصمة بِنتيجة (2-1) على الضيف نادي “أ آس سي” قارا الطوغولي، لِحساب إياب الدور الثاني.

وكان مُمثّل الكرة الجزائرية قد فاز أيضا في لقاء الذهاب خارج القواعد، لكن بِنتيجة (0-2). وهي الحصيلة العامّة التي منحته تأشيرة التأهّل.

واحتضن ملعب “8 ماي 1945” بِسطيف أطوار مباراة الإيّاب، تحت إدارة تحكيم ليبي.

وسجّل ثنائية الاتحاد في مباراة العودة المهاجم عبد الرحمان مزيان، في الدقيقتَين الـ 38 والـ 53.

وتلقّت شباك حارس اتحاد العاصمة أسامة بن بوط هدفا طوغوليا، في الدقيقة الـ 58.

وأهدى لاعبو اتحاد العاصمة التأهّل لِأسرة زميلهم السابق بلال بن حمودة، الذي فارق الحياة في جوان الماضي.

ويتعرّف فريق “سوسطارة” على منافسه في الدور الثاني “مُكرّر” لِمسابقة كأس “الكاف”، بعد سحب القرعة الثلاثاء المقبل. عِلما أن هذه المحطّة تشهد قدوم الأندية التي تموقعت ثالثا في أفواجها خلال مرحلة المجموعات لِرابطة أبطال إفريقيا.