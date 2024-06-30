تأهّل العدّاءَين بوعناني وخنوسي للأولمبياد

تأهل العدّاءان الجزائريان أمين بوعناني و أسامة خنوسي للألعاب الأولمبية، المقرّر تنظيمها بِالعاصمة الفرنسية باريس في الـ 26 من جويلية المقبل.

وجاء تأهّل بوعناني وخنوسي بفضل مركزيهما في التصنيف العالمي، الذي أعلنت عنه الاتحادية الدولية لألعاب القوى، الأحد.

ونال بوعناني صاحب فضية سباق 110م حواجز في البطولة الإفريقية التي اختتمت فعالياتها بمدينة دوالا الكاميرونية الأربعاء الماضي، بطاقة حضور المحفل الأولمبي، بعد احتلاله للمركز الـ 46 في الترتيب العالمي لِهذا الاختصاص، وعقب جمعه 1239 نقطة.

وتمكن خنوسي (الصورة المدرجة أدناه) المتوّج بذهبية مسابقة رمي القرص للبطولة الإفريقية الأخيرة، من اقتطاع تأشيرة الأولمبياد بفضل احتلاله للمركز الـ 30 في الترتيب العالمي للاختصاص، وذلك بعد أن جمع 1183 نقطة.

