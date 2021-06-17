تأهّل بلجيكا وهولندا

الهولندي ممفيس ديباس يحتفل بِهدف سجّله في مرمى النمسا (صورة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم)

تأهّل منتخبا بلجيكا وهولندا لِكرة القدم مساء الخميس، إلى الدور ثمن النهائي من عمر منافسة بطولة أمم أوروبا لِكرة.

وفازت بلجيكا بِنتيجة (2-1) على الدانمارك، لِحساب الجولة الثانية وقبل الأخيرة من دور المجموعات، لِمنافسة “أورو” 2020.

وضمن الفوج الثاني ذاته، كانت روسيا قد تغلّبت بِهدف لِصفر على فنلندا، مساء الخميس.

وعليه تشكّل جدول ترتيب الفوج كالتالي:

1- بلجيكا 6ن (تأهّلت رسميا)

2- روسيا 3ن

3- فنلندا 3ن

4- الدانمارك 0ن

وفي الجولة الثالثة والأخيرة المُبرمجة مساء الإثنين المقبل، يتبارى منتخب بلجيكا مع فنلندا، وتلعب الدانمارك مع منتخب روسيا.

وفي المجموعة الثالثة، انتصرت هولندا بِثنائية نظيفة على النمسا، وفازت أوكرانيا على منتخب مقدونيا الشمالية بِنتيجة (2-1).

وعليه تشكّل جدول ترتيب الفوج على النّحو التالي:

1- هولندا 6ن (تأهّلت رسميا)

2- أوكرانيا 3ن

3- النمسا 3ن

4- مقدونيا الشمالية 0ن (أُقصي رسميا)

وفي الجولة الثالثة والأخيرة المُقرّر تنظيمها مساء الإثنين المقبل، تُواجه هولندا منتخب مقدونيا الشمالية، وتتبارى أوكرانيا مع النمسا.

وهكذا بات منتخبا بلجيكا هولندا ثاني وثالث الفرق التي تبلغ محطّة ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا، بعد منتخب إيطاليا. كما ودّع فريق مقدونيا الشمالية السباق (أوّل منتخب يُقصى)، وحتى ولو فاز في الجولة الأخيرة، لكونه خسر مواجهتَي النمسا وأوكرانيا، وهو المقياس المعمول به (المقابلات وجها لِوجه) لِضبط ترتيب المنتخبات التي تحوز رصيد النقاط ذاته.

ويتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج (ستّ مجموعات) إلى ثمن النهائي، فضلا عن أحسن أربعة منتخبات تحوز الرّتبة الثالثة.