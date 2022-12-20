تأهّل توبة وغشة

تأهّل اللاعبان الجزائريان أحمد توبة وحسام الدين غشّة مساء الثلاثاء للدور ثمن النهائي، مِن عمر منافسة كأس تركيا لِكرة القدم.

وفاز فريق باشاكشهر بِنتيجة (3-1) على نادي غوزتبه، بِرسم الدور الـ 16 لِمسابقة كأس تركيا.

وخاض المدافع أحمد توبة كامل أطوار هذه المباراة، بِزيّ ناديه باشاكشهر.

وضمن الإطار ذاته، تغلّب فريق أنطاليا سبور بِهدف لِصفر على نادي مانيسا.

ودخل المهاجم حسام الدين غشة إلى أرضية الميدان بديلا عند انطلاق الشوط الثاني، وحينها كان فريقه أنطاليا سبور مُتعادلا في النتيجة سلبا.

وإذا كان ناديا باشاكشهر وأنطاليا سبور ينتميان إلى القسم الأوّل، فإن فريقَي غوزتبه ومانيسا ينشطان في الدرجة الثانية.