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رياضة

تأهّل ثلاثة جزائريين لِنهائي كأس فرنسا

علي بهلولي
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تأهّل ثلاثة جزائريين لِنهائي كأس فرنسا

تأهّل ثلاثة لاعبين جزائريين سهرة الثلاثاء، للمباراة النهائية من عمر منافسة كأس فرنسا لِكرة القدم.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من: متوسط الميدان هشام بوداوي والمهاجم أندي ديلور والمدافع يوسف عطال، في صفوف فريق نيس الفرنسي.

وفاز فريق نيس بِهدفَين لِصفر على نادي فيرساي من الدرجة الرّابعة، لِحساب نصف نهائي كأس فرنسا. وهي الحصيلة التي منحت له تأشيرة تنشيط مباراة إسدال الستار.

وشارك بوداوي وديلور أساسيَين قبل أن يُستبدلا معا في الدقيقة الـ 60، وحينها كان فريقهما نيس مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر. بينما غاب عطال بِداعي الإصابة.

ولم يسبق للثلاثي عطال (25 سنة) وبوداوي (22 سنة) وديلور (30 سنة)، خوض نهائي فرنسا.

ويُجرى نهائي كأس فرنسا مساء الـ 8 من ماي المقبل، مع الإشارة إلى أن المباراة الأخرى عن محطّة المرّبع الذّهبي، تُقام بين فريقَي نانت وموناكو هذا الأربعاء.

وفي إيطاليا، وبِرسم ذهاب نصف نهائي الكأس المحلّية، تعادل فريق ميلان آسي مع جاره الإنتر بِنتيجة سلبية.

وشارك اللاعب الدولي الجزائري ومتوسط الميدان إسماعيل بن ناصر أساسيا، في صفوف فريق ميلان آسي، وخاض كامل أطوار مواجهة الإنتر.

وتُجرى مباراة العودة بين الفريقَين، في الـ 20 من أفريل المقبل.

ووجب التذكير بِأن الدور نصف النهائي في إيطاليا يُجرى بِصيغة الذهاب والإياب، عكس لوائح المنافسة في فرنسا.

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