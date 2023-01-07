تأهّل سليماني وبلقبلة وإقصاء أوكيجة

تأهّل اللاعبان الدوليان الجزائريان إسلام سليمان وهاريس بلقبلة إلى الدور الـ 16 من عمر منافسة كأس فرنسا، بينما ودّع مواطنهما ألكسندر أوكيجة السّباقَ.

وفاز فريق براست بِثنائية نظيفة على نادي أفرونش من الدرجة الثالثة، لِحساب الدور الـ 32 من عمر مسابقة الكأس الفرنسية.

وشارك متوسط الميدان هاريس بلقبلة والمهاجم إسلام سليماني أساسيَين في هذه المباراة، بِزيّ فريقهما براست.

وبِالمقابل، خسر فريق ماتز بِنتيجة (1-2) أمام نادي أولمبيك ليون، فغادر المضمار.

وحمى عرين فريق ماتز الحارس ألكسندر أوكيجة.