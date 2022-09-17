تأهّل شباب بلوزداد

لقطة من مباراة شباب بلوزداد (بِالزيّ الأحمر) والضيف بو رينجرز السيراليوني.

تأهّل فريق شباب بلوزداد سهرة السبت للدور الثاني، من عمر منافسة رابطة أبطال إفريقيا لِكرة القدم.

وفاز شباب بلوزداد بِثلاثية نظيفة على الزائر نادي بو رينجرز من سيراليون، في مباراة تندرج ضمن إطار إياب الدور الأوّل من عمر المنافسة الإفريقية الأولى للأندية.

وكان الشباب قد تعادل سلبا في لقاء الذهاب خارج القواعد، وهي الحصيلة التي منحته تأشيرة التأهّل.

واحتضن ملعب “8 ماي 1945” بِسطيف أطوار مباراة العودة، تحت إدارة تحكيم من ليبيا.

وسجّل أهداف شباب بلوزداد كلّ من: المدافع شعيب كداد في الدقيقة الـ 33، والمهاجم كريم عريبي في الدقيقتَين الـ 86 والـ 89.

ويُواجه رجال المدرب نبيل الكوكي في الدور الثاني من عمر منافسة رابطة أبطال إفريقيا، شهر أكتوبر المقبل، المُتأهّل من مواجهتَي ديبورتيفو مونغومو من غينيا الإستوائية وجوليبا المالي. مع الإشارة إلى أن الفريق الأوّل فاز بِميدانه ذهابا (2-0)، وتُجرى مباراة العودة هذا الأحد.

ويستفيد شباب بلوزداد في الدور الثاني مرّة أخرى، من خوض لقاء العودة بِأرض الوطن.