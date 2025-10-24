تأهّل شباب بلوزداد

اقتطع شباب بلوزداد مساء الجمعة تذكرة خوض دور المجموعات، لِمنافسة كأس “الكاف” نسخة 2025-2026.

وفاز شباب بلوزداد بِنتيجة (2-0) على ضيفه فريق حافيا من غينيا كوناكري، في مباراة بِرسم إيّاب الدور الثاني.

وكان ممثّل الكرة الجزائرية قد تعادل خارج القواعد ذهابا بِهدف لِمثله، وهي الحصيلة العامة التي منحته بطاقة العبور.

واحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي أطوار مواجهة العودة، تحت إدارة حكم الساحة عبد العزيز ياسر أحمد.

وسجّل هدفَي شباب بلوزداد المهاجمان: عبد الرحمان مزيان في الدقيقة الـ 54، ولطفي بوسوار في الدقيقة الـ 64. وكلاهما افتتحا عدّاد التهديف في كل المنافسات الرسمية للأندية هذا الموسم.

ويُدرب فريق حافيا كوناكري الغيني التقني الجزائري واللاعب الدولي سابقا الأخضر عجالي ( الصورة المدرجة أدناه).

وتُسحب قرعة دور المجموعات لِكأس “الكاف” في تاريخ لاحق، حيث تُوزّع الفرق الـ 16 المتأهّلة – بينها شباب بلوزداد – على أربعة أفواج مناصفة. بينما تُجرى المقابلات على ستّ جولات، في فترة ما بين الـ 21 من نوفمبر المقبل والـ 14 من فيفري 2026.