تأهّل عوّار وبن طالب وآدم الوناس

بلغ اللاعب الدولي الجزائري حسام عوّار سهرة الخميس رفقة فريقه روما الإيطالي، محطّة ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وخسر فريق روما بِهدف لِصفر خارج القواعد أمام نادي برايتون الإنجليزي، لِحساب إيّاب ثمن النّهائي.

وكان مُمثّل الكرة الإيطالية قد فاز بِميدانه (4-0) خلال مواجهة الذّهاب، وهي الحصيلة العامّة التي منحته بطاقة التأهّل.

ودخل متوسّط الميدان عوّار بديلا في مباراة الإيّاب وذلك عند الدقيقة الـ 83، وحينها كان فريقه روما متُخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر.

وفي مباراة أُخرى، فرّط فريق قرّه باغ من أذربيجان ولاعبه الدولي الجزائري السّابق ياسين بن زية، في تأهّل كان في المتناول. بعد أن انهزما أمام المُضيّف نادي بايرن ليفركوزن الألماني بِنتيجة (2-3).

وكان مُمثّل الكرة الأذرية قد تعادل بِمعقله ذهابا (2-2)، وهي الحصيلة العامّة التي أقصته.

وسجلّ فريق قرّه باغ الهدف الثاني في الدقيقة الـ 67 من عمر لقاء الإيّاب، قبل أن تتلقّى شباكه ثُلاثية ألمانية في الدقائق الـ 72 والـ 90+3 والـ 90+7 (ريمونتادا).

وشارك صانع الألعاب ياسين بن زية أساسيا في مواجهة العودة، بِزيّ نادي قرّه باغ الأذري. واستُبدل في الدقيقة الـ 66.

وطرد الحكمُ الإنجليزي أنطوني تايلور مدافعَ نادي قرّه باغ إلفين كافاركولييف في الدقيقة الـ 62.

وفي المنافسة الأُخرى دوري المؤتمر الأوروبي، تأهّل اللاعبان الدوليان الجزائريان نبيل بن طالب وآدم الوناس رفقة فريقهما ليل الفرنسي، للدور ربع النّهائي.

وتعادل فريق ليل بِميدانه (1-1) مع نادي شتورم غراتس النمساوي، لِحساب إيّاب ثمن النّهائي.

وكان مُمثّل الكرة الفرنسية قد فاز خارج القواعد ذهابا بِثُلاثية نظيفة، وهي الحصيلة العامّة التي سمحت له بِالعبور لِرُبع النّهائي.

وشارك متوسّط الميدان بن طالب أساسيا في مباراة العودة، قبل أن يُستبدل عند انطلاق الشوط الثاني. وحينها كان النتيجة متعادلة (1-1). بينما غاب صانع الألعاب آدم الوناس بِداعي الإصابة.

وتُسحب قرعة ربع النّهائي في كلتا المُنافستَين هذا الجمعة، بينما تُجرى المقابلات في منتصف أفريل المقبل.