تأهّل فريق اتحاد العاصمة مساء الأربعاء لِدور المجموعات، من عمر منافسة كأس “الكاف”.

وفاز الاتحاد بِهدف لِصفر على ضيفه نادي كيب تاون الجنوب إفريقي، بِرسم إياب الدور الثاني “مُكرّر”.

وكان لقاء الذهاب بِجنوب إفريقيا قد انتهى بِنتيجة التعادل السلبي، وهي الحصيلة العامّة التي منحت بطاقة التأهّل لِنادي “سوسطارة”.

واحتضن ملعب “8 ماي 1945” بِسطيف أطوار مواجهة العودة، فيما سجّل هدف الفوز والتأهّل لِاتحاد العاصمة متوسط الميدان إسلام مريلي، في الدقيقة الأخيرة، وبِتسديدة صاروخية من بعد حوالي 25 مترا.

ويتعرّف اتحاد العاصمة على منافسيه في دور المجموعات، بعد سحب القرعة في الـ 16 من نوفمبر الحالي.

قدم في المجموعات

وضع فريق اتحاد العاصمة مساء الأربعاء قدما، في دور المجموعات لِمنافسة كأس “الكاف”.

وتعادل فريق “سوسطارة” سلبا مع المضيف نادي كيب تاون سيتي الجنوب إفريقي، لِحساب ذهاب الدور الثاني “مُكرّر” من عمر منافسة كأس “الكاف”.

واحتضنت مدينة كيب تاون الجنوب إفريقية أطوار هذه المباراة، تحت إدارة تحكيم من رواندا.

ويلعب رجال المدرب بوعلام شارف لقاء العودة بِملعب “8 ماي 1945” بِسطيف، الأربعاء المقبل انطلاقا من الساعة السادسة مساءً.