تأهّل فغولي ودرفلو

فغولي يحتفل مع زملائه بِهدف مُسجّل ضد فريق راندرس (صورة نادي قلعة السرايا)

تأهّل اللاعب الدولي الجزائري سفيان فغولي وفريقه قلعة السرايا التركي مساء الخميس، إلى دور المجموعات لِمنافسة الدوري الأوروبي.

وفاز فريق قلعة السرايا التركي بِنتيجة (2-1) على الضيف نادي راندرس الدانماركي، لِحساب إياب الدور التصفوي الرّابع لِمنافسة الدوري الأوروبي.

وكانت مواجهة الذهاب بِالدانمارك قد انتهت بِنتيجة (1-1)، وهو ما أهّل فريق قلعة السرايا التركي.

وشارك الجناح سفيان فغولي أساسيا في مباراة العودة ضد نادي راندرس الدانماركي، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 88. وحينها كان فريقه قلعة السرايا التركي مُتفوّقا بِنتيجة (2-1).

ويتعرّف فغولي وفريقه قلعة السرايا التركي على النوادي الثلاثة التي تُنافسهم في دور المجموعات، بعد سحب القرعة هذا الجمعة.

وفي المنافسة الثالثة المُستحدثة مُؤخّرا دوري المؤتمر الأوروبي، تأهّل المهاجم الجزائري أسامة درفلو وفريقه فيتاس أرنهايم الهولندي إلى دور المجموعات.

وفاز فريق فيتاس أرنهايم الهولندي بِتيجة (2-1) على الزّائر نادي أندرلخت البلجيكي، لِحساب إياب الدور التصفوي الثالث.

وكانت مباراة الذهاب بِبلجيكا قد انتهت بِنتيجة التعادل (3-3)، وهو ما أهّل فريق فيتاس أرنهايم الهولندي.

ودخل أسامة درفلو إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 72 من عمر مباراة العودة، وحينها كان فريقه فيتاس أرنهايم الهولندي مُتقدّما في النتيجة بِثنائية نظيفة.

ويتعرّف درفلو وفريقه فيتاس أرنهايم الهولندي على النوادي الثلاثة التي تُنافسهم في دور المجموعات، بعد سحب القرعة هذا الجمعة.