-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون ينهي مهام وزير المالية عبد الرحمان راوية
رياضة

تأهّل فلسطين وإقصاء أشبال المدرب عمروش

علي بهلولي
  • 603
  • 0
تأهّل فلسطين وإقصاء أشبال المدرب عمروش
الأرشيف
منتخب فلسطين يحضر نهائيات كأس أمم آسيا لِثالث مرّة على التوالي.

تأهّل منتخب فلسطين لِكرة القدم، الثلاثاء، لِنهائيات كأس أمم آسيا 2023. بعد فوزه بِرباعية نظيفة على منافسه الفليبيني.

ولُعبت هذه المباراة بِمنغوليا، لِحساب الجولة الثالثة والختامية من دور المجموعات، لِتصفيات كأس أمم آسيا 2023. تحت إدارة تحكيم من إيران.

وسجّل رباعية منتخب “الفدائيين” كلّ من: صالح شحادة في الدقيقة الـ 31، وتامر صيام في الدقيقة الـ 42، ومحمد إياد في الدقيقة الـ 55، وأبو وردة في الدقيقة الـ 72.

وفي لقاء آخر عن الفوج ذاته، خسر منتخب اليمن بِنتيجة (0-2) أمام المضيف المنغولي.

ودرّب التقني الجزائري عادل عمروش منتخب اليمن في هذه التصفيات، ودورها الأخير الذي لُعب بِصيغة 3 جولات في منغوليا. ومُني رجاله بِخسارتَين واكتفوا بِتعادل واحد، ونجم عن هذه الحصيلة السلبية الإقصاء.

وتشكّل جدول الترتيب نهائيا كالتالي:

1- فلسطين

2- الفلبين

3- منغوليا

4- اليمن

وهكذا تأهّلت فلسطين لِنهائيات كأس أمم آسيا 2023، بينما فشلت الفلبين في خطف تذكرة مع أفضل أربعة منتخبات تُحرز المركز الثاني. كما أُقصيت منغوليا واليمن.

ونظّم الاتحاد القاري لكرة القدم 17 نسخة من كأس أمم آسيا، ما بين 1956 و2019. وحضر منتخب فلسطين الطبعتَين الأخيرتَين، وخرج في كلا البطولتَين من الدور الأوّل.

وما زال اتحاد آسيا لِكرة القدم لم يُعيّن بعد مُستضيف نهائيات البطولة القارّية عام 2023، بعد انسحاب الصين مُؤخّرا من تنظيم هذه المنافسة، لِسبب صحّي (جائحة “كورونا”).

مقالات ذات صلة
لاعبون جدد مرشحون لدعم “الخضر” في مواجهة النيجر

لاعبون جدد مرشحون لدعم “الخضر” في مواجهة النيجر

الفيفا يعلن تثبيت قاعدة الـ 5 تبديلات رسميا

الفيفا يعلن تثبيت قاعدة الـ 5 تبديلات رسميا

الجزائري فرحات يترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي للملاكمة

الجزائري فرحات يترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي للملاكمة

هني وقادري مطلوبان من نادي سانت جيلواز

هني وقادري مطلوبان من نادي سانت جيلواز

الجزائر أحسن منتخب عربي في بطولة إفريقيا لِألعاب القوى

الجزائر أحسن منتخب عربي في بطولة إفريقيا لِألعاب القوى

تشيلسي الإنجليزي يجهز عرضا بـ25 مليون أورو لضم أيت نوري

تشيلسي الإنجليزي يجهز عرضا بـ25 مليون أورو لضم أيت نوري

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد