تأهّل فلسطين وإقصاء أشبال المدرب عمروش

تأهّل منتخب فلسطين لِكرة القدم، الثلاثاء، لِنهائيات كأس أمم آسيا 2023. بعد فوزه بِرباعية نظيفة على منافسه الفليبيني.

ولُعبت هذه المباراة بِمنغوليا، لِحساب الجولة الثالثة والختامية من دور المجموعات، لِتصفيات كأس أمم آسيا 2023. تحت إدارة تحكيم من إيران.

وسجّل رباعية منتخب “الفدائيين” كلّ من: صالح شحادة في الدقيقة الـ 31، وتامر صيام في الدقيقة الـ 42، ومحمد إياد في الدقيقة الـ 55، وأبو وردة في الدقيقة الـ 72.

وفي لقاء آخر عن الفوج ذاته، خسر منتخب اليمن بِنتيجة (0-2) أمام المضيف المنغولي.

ودرّب التقني الجزائري عادل عمروش منتخب اليمن في هذه التصفيات، ودورها الأخير الذي لُعب بِصيغة 3 جولات في منغوليا. ومُني رجاله بِخسارتَين واكتفوا بِتعادل واحد، ونجم عن هذه الحصيلة السلبية الإقصاء.

وتشكّل جدول الترتيب نهائيا كالتالي:

1- فلسطين 9ن

2- الفلبين 4ن

3- منغوليا 3ن

4- اليمن 1ن

وهكذا تأهّلت فلسطين لِنهائيات كأس أمم آسيا 2023، بينما فشلت الفلبين في خطف تذكرة مع أفضل أربعة منتخبات تُحرز المركز الثاني. كما أُقصيت منغوليا واليمن.

ونظّم الاتحاد القاري لكرة القدم 17 نسخة من كأس أمم آسيا، ما بين 1956 و2019. وحضر منتخب فلسطين الطبعتَين الأخيرتَين، وخرج في كلا البطولتَين من الدور الأوّل.

وما زال اتحاد آسيا لِكرة القدم لم يُعيّن بعد مُستضيف نهائيات البطولة القارّية عام 2023، بعد انسحاب الصين مُؤخّرا من تنظيم هذه المنافسة، لِسبب صحّي (جائحة “كورونا”).