تأهّل مالي في مباراة نسوية التحكيم

حجز منتخب مالي أشبال لِكرة القدم مساء الخميس، بطاقة التأهّل لِربع نهائي بطولة إفريقيا لِصنف أقلّ من 17 سنة.

وفاز أشبال مالي بِهدفَين لِصفر على نظرائهم من الكاميرون، أمضوهما في الدقيقة الـ 86 والوقت بدل الضّائع (90+5).

واحتضن ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة أطوار هذه المباراة، لِحساب الجولة الثانية وقبل الأخيرة من دور المجموعات، لِبطولة إفريقيا أشبال، عن الفوج الثالث.

وأدار هذه المقابلة طاقم نسوي، مُكوّن من مغربيتَين، والجزائرية أسماء وهّاب (حكمة مساعدة/ أقصى اليمين في الصورة المُدرجة أدناه). وذلك لِأوّل مرّة في هذه البطولة، وبِصيغة ثلاثية تحديدا.

وتشكّل جدول الترتيب كالتّالي:

1- مالي 6ن

2- بوركينا فاسو 0ن (ناقص مباراة)

3- الكاميرون 0ن (ناقص مبارة)

4- جنوب السودان (أقصته “الكاف”).

ويتأهّل رائد ووصيف الفوج لِربع نهائي “كان” أقلّ من 17 سنة، ويُمكن لِصاحب المركز الثالث أن يلحق بهما، إذا حاز امتياز أفضل رتبة ثالثة (رُصدت تذكرتان لِثلاثة منتخبات).

واستنادا إلى لائحة الترتيب المُدرجة أعلاه، تأهّلت مالي لِربع نهائي بطولة إفريقيا أشبال. فيما تبقى حظوظ الكاميرون وبوركينا فاسو قائمة في بلوغ المحطّة ذاتها.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة الأحد المقبل، تتبارى بوركينا فاسو مع أشبال الكاميرون. بينما انتهى مشوار مالي في دور المجموعات.