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الجزائر

تأهّل منتخبَين لـ “كان” 2024

الشروق أونلاين
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تأهّل منتخبَين لـ “كان” 2024
ح.م
لاعبو منتخب غانا في حصّة تدريبية.

ارتفع مساء الخميس إلى رقم “16”، عدد المنتخبات التي حجزت مقعدا في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024. وذلك بِتأهّل فريقَين جديدَين.

جاء ذلك بعد إجراء مقابلتَين بِرسم الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات، عن الفوج الخامس.

وتمثّل اسم المنتخبَين الجديدَين في غانا وأنغولا، حيث فاز الأوّل بِميدانه (2-1) على جمهورية إفريقيا الوسطى. وتعادل الأخير داخل القواعد سلبا مع مدغشقر.

وتشكّل جدول الترتيب بِصفة نهائية كالتّالي:

1- غانا 12ن

2- أنغولا

3- جمهورية إفريقيا الوسطى

4- مدغشقر

وقبل الطبعة الـ 34 لِكأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار، سبق لِمنتخب غانا حضور 23 نسخة، ونال 4 تتويجات. بينما شاركت أنغولا في 8 دورات، وكان بلوغ ربع نهائي استحقاقَي 2008 و2010 أحسن نتيجة لِهذا الفريق.

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