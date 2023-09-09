تأهّل موريتانيا والحكم غربال يطرد لاعبَين

بات منتخب موريتانيا لِكرة القدم مساء السبت، الفريق رقم “20” الذي يتأهّل لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وفازت موريتانيا بِنتيجة (2-1) على الزّائر الغابوني، لِحساب الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات “كان” الإيفواري.

وطرد حكم الساحة الجزائري مصطفى غربال حارس المرمى الغابوني جون نوال أومونوم في الدقيقة الـ 5، والمدافع الموريتاني حسن حبيب في الدقيقة الـ 85.

وأدار الحكم غربال المباراة، بِمُساعدة مُواطنيه وزملائه مقران قوراري وأكرم عباس زرهوني، ويوسف قموح في منصب حكم رابع.

وسجّل منتخب موريتانيا هدفَيه في الدقيقتَين الـ 30 والـ 42، بينما قلّصت الغابون النتيجة في الوقت بدل الضّائع (90+1).

وعن الفوج التاسع ذاته، تُواجه الكونغو الديموقراطية عند كتابة هذه الأسطر الزّائر السوداني.

وتشكّلت لائحة الترتيب كالتالي:

1- موريتانيا 10ن

2- الكونغو الديموقراطية 9ن (ناقص مباراة)

3- الغابون 7ن

4- السودان (ناقص مباراة) 6ن (ناقص مباراة)

وهكذا تأهّلت موريتانيا لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024، في انتظار معرفة صاحب التأشيرة الثانية والأخيرة عن هذه المجموعة.

وقبل البطولة الإفريقية 2024 بِبلاد ساحل العاج، حضر منتخب موريتانيا مرّتَين في هذه المنافسة، وذلك في نسختَي 2019 و2022، وودّع السّباق من الدور الأوّل.