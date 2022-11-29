تأهّل هولندا والسنيغال لِثمن نهائي المونديال

تأهّل منتخبا هولندا والسنيغال مساء الثلاثاء للدور ثمن النهائي من عمر منافسة كأس العالم، نسخة قطر 2022.

وفازت هولندا بِثنائية نظيفة على منتخب قطر، بينما انتصرت السنيغال بِهدفَين لِهدف على فريق الإكواتور، عند إسدال ستار دور المجموعات.

وتصدّر منتخب “البرتقالة الميكانيكية” لائحة ترتيب الفوج الأوّل بِرصيد 7 نقاط، وحلّ فريق “أسود تيرانغا” في المركز الثاني بِمجموع 6 نقاط، وهو التصنيف الذي منحهما تأشيرة المرور إلى الدور ثمن النهائي. نظير 4 نقاط للإكواتور ولا شيء لِقطر، وهما الفريقَان اللّذَان ودّعا البطولة.

وفي الدور ثمن النهائي، تلعب هولندا مع وصيف ترتيب الفوج الثاني، وتتبارى السنيغال مع رائد الفوج ذاته.

وتتشكّل المجموعة الثانية (بِالترتيب الحالي والمُؤقّت) من: إنجلترا وإيران وأمريكا وبلاد الغال.

وارتفع عدد المنتخبات التي بلغت محطّة ثمن نهائي كأس العالم إلى خمسة فرق، وهي: فرنسا، والبرازيل، والبرتغال، وهولندا، والسنيغال.