تأهّل 11 منتخبا وألمانيا تُواجه الدانمارك

الدانمارك تمرّ إلى ثمن النهائي بِطريقة "غير سلسة"!

ارتفع عدد المنتخبات المتأهّلة لِثَمن نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 بِألمانيا، إلى 11 فريقا سهرة الثلاثاء.

وتعادلت الدانمارك سلبا مع صربيا، بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات. وهي النتيجة ذاتها لِمواجهة إنجلترا وسلوفينيا عن الفوج الثالث.

وتشكّل جدول الترتيب بِصفة نهائية كالتّالي:

1- إنجلترا 5ن

2- الدانمارك 3ن

3- سلوفينيا 3ن

4- صربيا 2ن

وهكذا تأهّلت إنجلترا والدانمارك لِثُمن النّهائي، وأيضا سلوفينيا التي افتكّت بطاقة أحسن رتبة ثالثة (رفقة هولندا في الفوج الرابع). بينما أُقصيت صربيا.

وتمثّلت أسماء المنتخبات المتأهّلة لِحدّ الآن، في: ألمانيا، وإسبانيا، وسويسرا، والبرتغال، وإيطاليا، والنّمسا، وإنجلترا، وفرنسا، وهولندا، والدانمارك، وسلوفينيا.

وبِالمُقابل، أُقصيت منتخبات اسكتلندا، وألبانيا، وصربيا، وبولونيا، فضلا عن كرواتيا.

وبِخصوص مقابلات ثمن النّهائي، وبعد أن تشكّلت ملامح مواجهة سويسرا وإيطاليا، ستُواجه ألمانيا منتخب الدانمارك، مع تنظيم المقابلتَين مساء السبت المقبل.