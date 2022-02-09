تأهّل 4 لاعبين دوليين جزائريين وإقصاء آخر

تأهّل اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر وفريقه ميلان آسي سهرة الأربعاء، للدور نصف النهائي من عمر منافسة كأس إيطاليا.

وفاز فريق الميلان بِرباعية نظيفة على نادي لاتسيو، لِحساب ربع نهائي كأس إيطاليا.

ودخل متوسط الميدان بن ناصر إلى أرضية الملعب بديلا عند انطلاق الشوط الثاني، وحينها كان فريقه “الروسونيري” متقدّما في النتيجة بِثلاثية نظيفة.

وفي الدور نصف النهائي بِتاريخَي شهرَي مارس وأفريل المقبلَين، يلعب بن ناصر وفريقه الميلان مع الجار نادي الإنتر ذهابا وإيابا.

وفي فرنسا، تأهّل فريق نيس لِنصف نهائي منافسة الكأس، بعد فوزه بِنتيجة (4-1) على نادي أولمبيك مرسيليا.

وغاب الدولي الجزائري يوسف عطال مدافع فريق نيس عن هذه المباراة، بِداعي إصابة في الكتف. بينما لم يلعب متوسط الميدان هشام بوداوي بِسبب عقوبة الإيقاف، في حين شارك المهاجم أندي ديلور أساسيا، وسجّل الهدف الرّابع في الدقيقة الـ 61، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 79.

وضُبط تاريخ الدور نصف النهائي بِالفاتح والثاني من مارس المقبل، وحينها يتبارى فريق نيس مع نادي فيرساي الذي ينتمي إلى الدرجة الرّابعة.

وفي هولندا، تجمّدت مشاركة نادي فالفيك في ربع نهائي منافسة الكأس، بعد خسارته بِرباعية نظيفة أمام فريق ألكمار.

وشارك المدافع الدولي الجزائري أحمد توبة أساسيا مع فريقه فالفيك، وخاض كامل أطوار مواجهة نادي ألكمار.