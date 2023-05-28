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الجزائر

تأييد الأحكام الصادرة في قضية شركة النقل البحري للمسافرين

نوارة باشوش
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تأييد الأحكام الصادرة في قضية شركة النقل البحري للمسافرين

أيدت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر الأحكام الصادرة عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي ضد المتهمين المتابعين في ملف الفساد الذي طال الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.

وكان مجلس قضاء الجزائر قد أدان المدير العام للشركة “إ.ك” بـ 6 سنوات حبسا نافذا و5 سنوات حبسا نافذا للمدير التجاري للشركة “ب.ك”، مع غرامة مالية قدرها مليون دينار لكل واحد منهما، فيما برأ كل من “إ.ك” رئيس دائرة الشحن، والمتهم “ش.إ”، نائب المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري المسافرين من جميع التهم المنسوبة اليهما.

وبالمقابل، تم إدانة رئيسة خلية تطوير أنظمة الإعلام الآلي المتعلق بالحجوزات “ع.ف”، بعام حبسا غير نافذ مع غرامة مالية نافذة، ومصادرة جميع المحجوزات التي كان تم تجميدها من طرف قاضي التحقيق الغرفة الأولى للقطب الاقتصادي والمالي.

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