“تائب” متهم باختطاف جاره وتعذيبه داخل قبو!

لاسترجاع دين يخص ابن شقيق المتهم

تابعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، الإثنين، المدعو”ل.ع” وهو تائب، بتهمة الاختطاف والتعذيب بدون إذن من السلطات، رفقة ابنه وأبناء شقيقه، لتورطهم في اختطاف جارهم واحتجازه ثم تعذيبه لإجباره على استرجاع مبلغ مالي قيمته مليار سنتيم.

تفاصيل الملف حسب ما ناقشته المحكمة، الإثنين، تعود لشكوى أودعها شخص يدعى “ب.ز”. الأخير كشف أمام مصالح الأمن عن تعرضه للاختطاف بضواحي بلكور وسط العاصمة، أين تم استدراجه من قبل فتاة ليتفاجأ بأشخاص يعترضون طريقه وادعوا أنهم عناصر الشرطة، وبعد مطالبتهم بتقديم ما يثبت هويتهم أشهروا مسدسا كهربائيا في وجهه، وحاولوا السيطرة عليه بصعقه ثم تكبيله داخل كيس قماشي ووضعه بالصندوق الخلفي للسيارة، وصرح الضحية بأنه لم يكن يعلم مكان تواجده بعد اختطافه ولدى استفساره من المتهمين عن ذلك تعرض للكمة قوية أصابت أنفه بنزيف حاد، لينقل إلى بناية بضواحي منطقة براقي واحتجازه في قبو سري، مضيفا أنه تعرض لأبشع أنواع التعذيب وتداول أربعة أشخاص على رشه بالماء البارد وصعقه بالكهرباء، وضربه بواسطة قضيب حديدي واقتلاع أضراسه واستمر على تلك الحالة ليومين متتالين حسب ما صرح به، ولمح الضحية في معرض شكواه أن من بين المعتدين إرهابي ونجله، كما تعرض للتهديد بالتصفية الجسدية من طرفهما، قبل أن يطلق سراحه بعد توجه والده إلى مصالح الأمن لإيداع بلاغ حول اختفائه وأدرج الضحية شهادة طبية تثبت عجزه لمدة 21 يوما.

بالمقابل، أنكر المتهم “ل. ع” كل ما ورد بملف الحال وفند ما جاء على لسان الضحية بخصوص وجود “كازما” داخل مسكنه، قائلا أنه شخص معروف ومستفيد من قانون المصالحة الوطنية، ولا مبرر لأن يفعل ذلك، منوها بأن هذا الضحية تناقض في تصريحاته، واستغرب كيف لم يتمكن من التعرف على خاطفيه وقام بإيداع شكوى ضد مجهولين، رغم أنه يقيم بنفس حيه ويعرفه جيدا، وهي ذات التصريحات التي تمسك بها بقية المتهمين قبل أن تلتمس النيابة توقيع عقوبة المؤبد في حقهم، ويتقرر النطق بالبراءة من روابط التهم الموجهة لهم بعد المداولة القانونية في الملف.