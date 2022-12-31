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الجزائر

تاجر مخدرات ينقلها داخل أجهزة تلفزيون يقع في قبضة الأمن

الشروق أونلاين
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تاجر مخدرات ينقلها داخل أجهزة تلفزيون يقع في قبضة الأمن
الأرشيف

تمكنت شرطة الجزائر العاصمة من الإطاحة بمشتبه فيه يتخذ تلفاز مسطح لتخزين المؤثرات العقلية.

وأوضح بيان لأمن ولاية الجزائر أن فرقة قمع الاجرام بمقاطعة الشرطة القضائية الثالثة الأبيار  تمكنت من معالجة قضية الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية ورود معلومة مفادها قيام شخص بنقل مؤثرات عقلية من إحدى الولايات الشرقية للبلاد .

وأضاف البيان أنه تم إخطار النيابة المختصة إقليميا وبعد وضع خطة محكمة والترصد للمشتبه فيه تمكنت الفرقة من توقيفه في حالة تلبس .

وأفاد البيان أن العملية أسفرت على ضبط وحجز 8880  قرص مؤثر عقلي كان بعضها مخزن بداخل تلفاز مسطح .،11 مليون سنتيم جزائري تعد من عائدات الترويج وتلفاز مسطح .

كما تم حجز مركبة سياحية كانت تستعمل في نقل  السموم

سيتم تقديم المشتبه النيابة المختصة اقليميا، عن قضية تبييض الأموال، المتاجرة في المؤثر مع العرض على الغير النقل باستحضار مركبة .

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