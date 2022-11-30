تاجر “يمسح السوق” ويخزن 130 طن من الدجاج لشهر رمضان

أودع الحبس في سطيف بتهمة المضاربة

اخترق، تاجر بسطيف، الثلاثاء، سقف كمية المواد الغذائية المخبأة بغرض المضاربة، حيث ضبط متلبسا بإخفاء 1300 قنطار من الدجاج المجمد ليجد نفسه تحت طائلة القانون، وأودع الحبس بتهمة المضاربة غير المشروعة.

الكمية المحجوزة من طرف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بسطيف، فاقت كل التوقعات وعثر عليها داخل 4 غرف للتبريد موجودة بالمنطقة الصناعية بسطيف، أين اتضح أن مستودعات التخزين غير مصرح بها لدى مصالح مديرية التجارة. وبينت التحريات الأولية أن هذه الكمية الكبيرة كانت موجهة للمضاربة، الأمر الذي دفع برجال الدرك إلى التحرك ميدانيا بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة، حيث تم ضبط كل الإجراءات الإدارية والقانونية، تبعها تشكيل دورية لمداهمة الموقع أين كانت المفاجأة بالعثور على الكمية المعتبرة من الدجاج المجمد.

وعند التحقيق مع صاحب الشركة المالكة للبضاعة، كشف عن فواتير وهمية، واتضح من خلال التحريات والتحقيق، بأن الهدف من عملية تخزين تلك الكمية من الدجاج، هو خلق ندرة في السوق، في الوقت الذي تتحدث بعض الأوساط عن تخزين هذه البضاعة التي تم اقتناؤها في الفترة التي تراجعت فيها أسعار اللحوم البيضاء لاستغلالها وتسويقها في شهر رمضان المقبل وبيعها بأسعار مرتفعة بهدف تحقيق أرباح مضاعفة، لتنتهي العملية بحجز البضاعة وإلقاء القبض على صاحبها الذي أحيل على الجهات القضائية، والذي خضع لإجراءات المثول الفوري بمحكمة سطيف وأودع الحبس المؤقت بتهمة المضاربة غير المشروعة عن طريق تخزين وإخفاء سلع بهدف إحداث ندرة في السوق وذلك وفق قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة الذي يحمل رقم 15/21 الصادر بتاريخ 28/12/2021، والذي ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم، وتصل العقوبة إلى 30 سنة سجنا والحكم بالسجن المؤبد، إذا ارتكبت في إطار جماعة إجرامية منظمة.