تاريخ “افتراضي” يهمّ الجزائر في تصفيات المونديال

تسحب “الفيفا” قرعة الدور الأخير والحاسم لِتصفيات كأس العالم 2022 عن منطقة إفريقيا، في الـ 18 من ديسمبر المقبل.

وستكون العاصمة القطرية الدوحة مسرح حفل سحب القرعة، في يوم يتزامن مع تنظيم نهائي كأس العرب بِهذا البلد الخليجي. المنافسة التي حازت رخصة “الفيفا”.

وكالعادة، يلجأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى الطرق الملتوية في تقديم المعلومة، حيث يُسرّبها مكتب الإعلام إلى “زبائنه” في الحقل الصحفي الذين ينتمون إلى فرنسا، أو أفارقة يُقيمون بِأرض المستعمِر القديم.

وستتدخّل “الكاف” بعد أيّام متسلّلة، لِتأكيد التاريخ المذكور أعلاه، أو نفيه وتحديد موعد آخر.

ولا يُستبعد أن تُجرى مقابلات الدور الأخير في نهاية مارس 2022 (محطّة للفيفا)، بعد اختتام نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون المُبرمجة ما بين جانفي وفيفري من العام ذاته.

هذا وأعاد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الجمعة، التذكير بِلوائح تصفيات المونديال في حال تعادل “الخضر” وبوركينا فاسو من حيث رصيد النقاط، بعد إجراء الجولة السادسة والأخيرة في الـ 14 من نوفمبر المقبل.

وتعتمد “الفيفا” في المقام الأوّل على فارق الأهداف (كم سجّل المنتخب في ستّ مقابلات وكم تلقّت شباكه)، وهنا يحوز المنتخب الوطني رصيد (+17)، نظير (+8) لِبوركينا فاسو.

وفي حال التعادل مُجدّدا، تمرّ “الفيفا” إلى مقياس أحسن هجوم. وهنا يملك “محاربو الصّحراء” رصيد 19 هدفا، نظير 9 أهداف لـ “الخيول”.

وإذا استمرّ التعادل، تلجأ “الفيفا” إلى عملية سحب القرعة.

وبناءً عليه، تلوح المعطيات في مصلحة أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي، للمرور إلى الدور الأخير من تصفيات كأس العالم 2022.